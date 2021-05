No momento em que o carro onde as vítimas estavam passava pela cancela, um homem encapuzado desembarcou de outro automóvel e fez vários disparos do lado do motorista Imagem Divulgação

Niterói - Um casal foi vítima de um ataque criminoso, no início da manhã desta quinta-feira (13), na saída de um motel, no Centro de Niterói. O homem morreu no local e a mulher foi socorrida.

O motorista, identificado por policiais do 12º BPM (Niterói) como Vitor Lacerda Castro Freire, de 31 anos, empresário no ramo de criptomoedas, morreu no local. A mulher, que segundo os agentes foi baleada em uma das mãos, ombro e cabeça, foi socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com informações iniciais, o casal foi surpreendido por um homem encapuzado, que saiu de um carro, assim que chegaram a cancela de entrada do motel.



O atirador efetuou diversos disparos contra o casal, que havia acabado de pegar as chaves de um dos quartos do motel.



O homem de 31 anos, vítima do ataque, estava no banco do motorista e morreu na hora. Ele, de acordo com a polícia, acumulava anotações criminais por ameaça, contrabando e lavagem de dinheiro.



A mulher, de 32 anos, estava no banco do carona e foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. A vítima tem anotação criminal por lesão corporal e está internada com tiros na mão, no ombro e na cabeça.



Horas após o atentado, a Polícia Civil já trabalha na investigação do crime. Ainda na manhã desta quinta-feira (13), uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi ao estabelecimento em diligência para buscar elementos que ajudem a elucidar o crime.