Mau tempo foi a causa principal Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 11:47

Niterói - O Dia de Bike ao Trabalho que seria realizado nesta quinta-feira (13), pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, foi adiado devido à previsão de chuva durante a atividade. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, a aproximação e passagem de uma frente no Estado ocasionará pancadas de chuva a partir da noite desta quarta-feira (12), acompanhada de raios e rajadas de vento forte, podendo gerar acumulados elevados de chuva em alguns pontos ao longo da quinta-feira. O Dia de Bike ao Trabalho é uma iniciativa voltada para os servidores da Prefeitura de Niterói para que, neste dia, eles pedalem até o trabalho no lugar de pegar o carro ou o ônibus.