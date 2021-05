Clientes e funcionárias foram levados para a delegacia Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:25

Niterói - Uma boate de prostituição, localizada na Rua Barão de Amazonas, no Centro de Niterói, foi interditada por agentes da Polícia Civil da 76ª DP (Centro) na noite da última quinta-feira (13). O local, conhecido como 'Vênus 313', estava promovendo uma festa onde se aglomeravam dezenas de pessoas, contrariando a recomendação das autoridades de manter isolamento social e quando o país ultrapassa os 430 mil mortos pela Covid-19.



A atração principal do evento seria uma atriz que trabalhou com pegadinhas em canais de TV e que também apareceu em diversas revistas de cunho sexual. Alguns internautas falaram em vídeos na rede que estavam animados para o evento, mas, quando a polícia levou todos presos, a "alegria teve fim".



No local, um comerciante afirmou que nunca foi incomodados pelos eventos na casa de prostituição. "Olha, elas nunca mexeram com ninguém. Se havia aglomeração constante era lá dentro. Aqui fora elas nunca atrapalharam.Por mim, cada um trabalha com o que quer", falou um comerciante da região, que preferiu não se identificar.