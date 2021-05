Niteroienses aderiram à campanha e postos de vacinação recebem doações para comunidades carentes Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:17

Niterói - A Campanha Niterói Solidária superou a marca de 35 toneladas de alimentos arrecadados. Na última sexta-feira (14), o Grupo Águas do Brasil entregou cerca de 400 cestas básicas, doadas pelos colaboradores da empresa, para a campanha.

A primeira-dama de Niterói e coordenadora voluntária da Niterói Solidária, Christa Vogel Grael, agradeceu a adesão da população de Niterói à campanha.

“Com essa importante doação dos colaboradores do Grupo Águas do Brasil, superamos as 35 toneladas de alimentos arrecadados. E hoje as 23 instituições que foram selecionadas no edital lançado já começaram a retirar as cestas básicas para distribuição. Foram mil cestas básicas entregues somente nesta sexta-feira. É gratificante ver o engajamento da população de Niterói na campanha. E seguimos recebendo doações para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento tão difícil”.

O superintendente da Águas de Niterói, Felipe Turon, fez a entrega das cestas básicas, representando o corpo de colaboradores do Grupo Águas do Brasil, do qual a concessionária faz parte.

“Essa doação feita pelos colaboradores do Grupo Águas do Brasil tem um valor simbólico maior, porque sabemos que muitas pessoas que participaram desta campanha retiraram de sua renda para ajudar o próximo. Acredito que, em função da transparência de todo processo que ocorreu na primeira doação, houve um forte engajamento dos funcionários para participarem desta segunda etapa da campanha. Esta iniciativa mostra que podemos colaborar, futuramente, com novas campanhas sociais para ajudar cada vez mais a população do município em que atuamos”, disse o superintendente da Águas de Niterói, Felipe Turon.

Campanha - A equipe de organização da Niterói Solidária ressaltou a necessidade de doação dos complementos como farinha de mandioca, fubá, sal, biscoito, extrato de tomate e enlatados para complementar os kits que são entregues às famílias. No quesito produtos de limpeza, faltam sabão em pó, água sanitária e desinfetante. Para higiene pessoal, as doações de desodorante, shampoo, condicionador, papel higiênico e absorvente são bem-vindas e muito necessárias.

Os kits contêm arroz, macarrão, feijão, farinha, fubá, leite, açúcar, sal, óleo, café, enlatados e biscoitos (podendo ter variação de acordo com as doações). A ideia é que, uma vez por semana, sejam montados kits com o montante doado para serem entregues para diversas instituições que fazem trabalhos sociais. Podem ser doados alimentos e produtos de limpeza e higiene como arroz, macarrão, feijão, leite, enlatados, biscoitos, sabonetes, papel higiênico, água sanitária, álcool, desinfetante etc.

A campanha é uma iniciativa que envolve diretamente várias secretarias e dezenas de funcionários da prefeitura na logística da operação, como os voluntários da Defesa Civil, os agentes das secretarias de Direitos Humanos, de Assistência Social, de Conservação e Serviços Públicos, das administrações regionais e da Ordem Pública, onde os alimentos são armazenados. A coordenação é da primeira-dama Christa Grael, que atua como voluntária.

A Prefeitura de Niterói vem, desde abril de 2020, realizando ações para minimizar os impactos causados pela pandemia com a distribuição de mais de 100 mil cestas básicas e dos cartões com recarga mensal de R$ 500 entregues a mais de 50 mil pessoas. Os benefícios foram prorrogados até julho. O investimento já passou dos R$ 600 milhões.

Locais de doação - As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 16h, nas policlínicas da Engenhoca, São Lourenço, Vital Brazil, Barreto, Itaipu, Piratininga, Clube Central (Icaraí), Campo de São Bento (Icaraí), Colégio Gomes Pereira (Largo da Batalha) e no Drive Thru no Campus da UFF no Gragoatá. Aos sábados, das 8h às 12h, no Drive Thru e em duas das policlínicas regionais.