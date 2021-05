Iniciativa foca nos espaços internos das habitações Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 10:30

Niterói - A Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária realizou, na semana passada, uma visita ao Condomínio Vivendas do Fonseca. Além de conhecer o empreendimento e a horta construída pelos moradores, no encontro foi realizada uma palestra social e lançado o projeto Da Porta para Dentro, que vai auxiliar a organização interna das unidades. O trabalho é uma parceria com as secretarias de Acessibilidade e do Idoso, com atividade voltada para as pessoas com deficiência junto aos moradores para mais atuações de suporte ao condomínio.

O Condomínio Vivendas do Fonseca, empreendimento atendido pelo programa Minha Casa Minha Vida (atual Casa Verde e Amarela), é um dos programas habitacionais do município que recebem o Trabalho Técnico Social, que envolve diversas atividades e oficinas com os moradores. Dentre as atividades, já foi implantada no local uma horta comunitária em uma área comum do condomínio, onde os próprios moradores cultivam e os produtos colhidos são distribuídos entre eles.

O Secretário de Habitação, Beto da Pipa, explica que esse é um projeto com uma escuta direta aos moradores.

“A visita serve para acompanharmos as atividades e fazer uma escuta com os moradores para saber se o trabalho está atendendo às expectativas deles. Além disso, vamos implementar, em nosso projeto de assistência técnica, uma consultoria de design de interiores. Teremos uma palestra para explicar o que é o design de interiores e dar andamento com os moradores que tiverem interesse em se inscrever para a consultoria. Vamos usar o Vivendas como projeto piloto nesta questão do design e que poderá ser aplicado em outros empreendimentos coordenados pela secretaria”, explica o secretário.

O Projeto Da Porta Para Dentro será lançado como parte da atuacao dos programas de habitacao desenvolvidos pela Prefeitura de Niteroi. O projeto foca nos espacos internos das habitacoes e vai contar com uma palestra da Designer de Interiores Cláudia Estefânia Ferrari que vai explicar o que é o design de interiores e como ele pode beneficiar a vida das pessoas.

“O novo projeto amplia a atuação dos programas de habitação focando no interior das habitações. O objetivo é auxiliar a organização interna das unidades entregues, visando promover o aumento da qualidade de vida, autoestima e sentimento de pertencimento do morador com o lar”, ressaltou a designer. Ao final da palestra, os moradores poderão se inscrever para receber uma consultoria individual para pensar em novas ideias e soluções acessíveis para sua casa.

Com a atuacao de assistentes sociais e designers de interiores, o projeto disponibiliza consultorias individuais gratuitas para auxiliar os moradores no planejamento e na reorganizacao dos espacos internos de suas residencias, abordando conceitos tecnicos do design, como: disposicao dos moveis, iluminacao, aproveitamento da luz e ventilacao natural, cores, estetica, seguranca e acessibilidade.

“Juntos, designers e moradores, analisam o espaco e desenham solucoes praticas, personalizadas e acessiveis, buscando uma casa mais eficiente que atenda as necessidades funcionais e emocionais dos moradores”, explicou Cláudia.

Neste encontro, a Secretaria de Acessibilidade fará uma espécie de vistoria no local para verificar as adequações do condomínio em relação ao Projeto de Acessibilidade e a Secretaria do Idoso, na sequência da assessoria técnica, poderão pensar a possibilidade de ações que possam ser aplicadas no empreendimento.