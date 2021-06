CHN Mulher - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 13:40

Niterói - O Complexo Hospitalar de Niterói, que faz parte da Dasa – maior rede de saúde integrada do Brasil, inaugurou o CHN Mulher, a única unidade das regiões Leste e Norte Fluminense dedicada aos cuidados com a saúde feminina. O espaço, localizado em frente à Unidade III do hospital, no Centro de Niterói, contará com atendimento ambulatorial em 12 especialidades focadas em mulheres, neste primeiro momento no cuidado de gestantes, mas que o objetivo é em breve ampliar o atendimento e serviços para pacientes mulheres, gestantes ou não.

A dra. Daniela Gomes Machado Selano, ginecologista e obstetra, coordenadora da Maternidade e do CHN Mulher, explica que o objetivo é oferecer uma linha de cuidado integral ao público feminino, especialmente para os casos complexos como os de endometriose, câncer de mama e gestações de alto risco para mãe e/ou bebê.

“Reunimos diversos especialistas renomados em um único local onde a mulher – gestante ou não – contará com suporte médico ambulatorial de excelência, poderá realizar exames, terá acesso a um acompanhamento multidisciplinar com psicólogos e nutricionistas, tudo isso resguardado pelo CHN, hospital de alta complexidade que coloca à disposição toda a sua estrutura e tecnologia para os casos mais urgentes.”, afirma a dra. Daniela.

A nova unidade CHN Mulher, que tem capacidade para 2.400 atendimentos mensais, tem disponíveis consultas obstétricas e ginecológicas; serviços de nutrição e psicologia; centro de fertilidade feminina com realização de check-ups; endocrinologia; cardiologia e reumatologia especializada em gestantes; acompanhamento para gravidez de alto risco; especialistas em medicina fetal; todos os exames de pré-natal; cardiotocografia fetal; biópsia de vilo corial e atendimento focado em amamentação.

A estrutura conta com quatro consultórios, duas salas de exames, uma sala de cardiotocografia fetal, laboratório e cafeteria. O CHN Mulher ainda contará com um banco de dados integrado à emergência obstétrica do hospital, para que o histórico de saúde, exames e consultas das pacientes que fizerem o pré-natal na unidade ambulatorial esteja com o acesso disponível caso, porventura, precisem de atendimento de urgência. O hospital é referência no atendimento materno-infantil e em 2020 realizou 1.200 partos e 600 atendimentos mensais no serviço de urgência obstétrica.

Serviço

CHN Mulher

Endereço: Rua Doutor Celestino 122, térreo, no Centro de Niterói

Telefone: (21) 2729-1000

Horário de atendimento: de segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e sexta-feira de 8h às 17h.

Informações: https://chniteroi.com.br/pt

Saiba mais sobre o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN)

Inaugurado em 1991, o Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), integrante da Dasa, é, atualmente, o maior conglomerado de saúde do estado do Rio de Janeiro e uma das principais referências do país em transplante de medula óssea, sendo o quarto hospital que mais realiza procedimentos desse tipo no Brasil, entre as unidades públicas, privadas e filantrópicas, e o primeiro no estado do Rio de Janeiro responsável por mais de 70% do volume de transplantes medulares.

O hospital está focado em alta complexidade, com especialidades centrais nas áreas de cardiologia, oncologia, neurologia, cuidado materno-infantil e de transplantes em várias modalidades. Possui uma estrutura completa, distribuída em cinco prédios, localizados no Centro de Niterói, com o total de 42 mil metros quadrados de área construída. Dispõe de 320 leitos, 11 salas cirúrgicas, 110 leitos de UTI, pronto-socorro com capacidade para 20 mil atendimentos por mês, o serviço ambulatorial SER CHN – Soluções Médicas Integradas, que realiza consultas em 40 especialidades, além de ter o único heliponto hospitalar na região Norte-Leste Fluminense.

O CHN foi o precursor em acreditações na região: ONA 3, QMentum Global (pela Accreditation Canada International) e o primeiro na América Latina a conquistar a certificação Distinção em Serviços de Emergência, concedida pelo IQG – Health Services Accreditation.