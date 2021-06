É possível votar pelo aplicativo Colab disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS). - Imagem Arquivo

Publicado 14/06/2021 12:15

Niterói - A Prefeitura de Niterói lançou uma consulta pública para os moradores da cidade opinarem sobre o projeto de requalificação da orla de Charitas. A consulta está disponível na plataforma Colab através do link https://stg-consultas.colab.re/novaorlacharitas. Também é possível votar pelo aplicativo Colab disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS).

O projeto de requalificação tem como objetivo transformar o trecho entre a Praça Rádio Amador e o Clube Naval em um grande parque linear. Em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade lançou, no dia 22 de abril, um concurso público nacional para a escolha do projeto base. As propostas poderão ser entregues até o dia 18 de junho e o resultado do vencedor será divulgado no dia 22 de junho.

O secretário municipal de Urbanismo, Renato Barandier, considera importante que a população também seja ouvida na elaboração do projeto.

“O concurso está indo para a reta final e a gente começa agora a fase de participação da sociedade pelo Colab, que tem o objetivo de contribuir com o trabalho da comissão julgadora do concurso composta por urbanistas do Brasil inteiro. Por isso é importante que as pessoas participem da pesquisa”, disse Renato Barandier.

Para o secretário, a consulta do Colab vai contribuir muito para o julgamento dos avaliadores da comissão. Ele lembra que o concurso escolhe o projeto conceitual e a proposta escolhida ainda vai ser discutida com a sociedade em etapas posteriores.

“Já recebemos representantes da associação de quiosqueiros de Charitas para uma primeira reunião e nas próximas fases vamos ampliar os debates com a comunidade”, destacou o secretário.

Participação popular - A consulta é formada por poucas perguntas, que levam menos de cinco minutos para serem respondidas. Ao participar, o morador estará contribuindo para a decisão sobre os elementos que farão parte da nova orla de Charitas.

Na consulta há perguntas sobre o mobiliário que as pessoas preferem para a Praça Rádio Amador, como brinquedos infantis, um mirante ou equipamentos para exercícios, por exemplo.

Outro questionamento é sobre a preferência em relação ao trecho mais próximo do túnel e da Estação dos Catamarãs: novos quiosques, um estacionamento em volta da estação, bicicletário, mais árvores?

Para o trecho em frente ao Morro do Preventório as opções são maiores: quiosques, brinquedos infantis, equipamentos para exercício, padronização de trailers, mais bicicletário e ampliação da calçada, entre outras opções.

A iniciativa do município de Niterói de requalificar a orla de Charitas foi concebida com base no Plano Diretor, que está elaborando o Programa de Requalificação Urbana das Praias da Baía da Guanabara. A orla de Charitas é, atualmente, o espaço com a maior diversidade de vocações da cidade.

Além de ser um projeto que vai transformar a orla de Charitas do ponto de vista urbanístico, o projeto está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico da região, que tem muitos bares e restaurantes, além de representar mais um incentivo para o turismo da cidade, gerando renda e oportunidades de trabalho.