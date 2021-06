Exercícios para uma boa recuperação - Imagem Divulgação

Exercícios para uma boa recuperação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:58 | Atualizado 21/06/2021 10:47

Niterói - Muitas pessoas que sofreram com a Covid-19 têm apresentado algumas sequelas em sua recuperação.

E, com isso, diversos profissionais estão repensando os exercícios, apresentando um trabalho personalizado para cada aluno. Para quem tem sentido alguma dificuldade, esse pode ser o caso de buscar atividades específicas.

A professora de educação física Ingred Menezes reforça a importância de se fazer atividades de forma personalizada e conta que a prática feita de forma regular é a melhor forma de conquistar uma vida de qualidade, e reforça que seus resultados serão potencializados, se aliados a uma boa alimentação.

Por isso, praticar exercícios pode ser excelente para quem já teve COVID-19 e de alguma forma, apresenta sequelas, porém é de suma importância buscar ajuda profissional para avaliar o exercício mais recomendado para a decorrência apresentada por cada um.



“Há pessoas que após ter contraído o vírus da COVID-19, apresentaram dores musculares, formigamento em partes do corpo, falta de ar, tontura e até confusão mental. Esse momento delicado que temos vivido precisa ser combatido da melhor forma, e nós profissionais da saúde devemos avaliar cada caso de forma isolada, assim como o paciente deve ter responsabilidade de não ficar copiando exercício, ou dicas de amigos, é importante a avaliação caso a caso, pois o nosso organismo responde de forma diferente, somos seres iguais, no que tange a nossa forma corpórea, porém ao mesmo tempo únicos”, conta.



Confira alguns exercícios para situações diversas:



Para quem sofre com falta de ar - atividades ao ar livre, orientadas podem ser uma boa opção de retomar a vida ativa, fortalecer os pulmões e reforçar a atividade respiratória.



Tonturas - não deve fazer exercícios deitados, ou de cabeça baixa, o indicado é exercícios que tenham bases de apoio para essa pessoa ter um suporte que de segurança.



Dores musculares - pode optar por aulas de alongamento, seguidas por atividades de relaxamento.



Ingred ainda orienta aos que assim como ela, sofreram de alguma forma com COVID-19, a não se deixar desanimar e buscar apoio profissional para conquistar uma boa reabilitação.



“Acredito que todos os profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, professores de educação física, devem trabalhar de forma ainda mais cuidadosa, avaliando detalhadamente as sequelas apresentadas por cada um, para conseguirmos auxiliar quem nos procura a retomar sua vida de forma normal. Para você que teve covid, não aceite uma vida mais ou menos, e tão pouco se deixe viver por viver. Estamos atravessando uma crise pandêmica, mas, não devemos desistir de lutar por nossa vida. Vida com alegria, saúde, qualidade e normalidade”. Finaliza.



Ingred Menezes é professora de educação física, personal trainner e influencer. Tem usado suas redes sociais para dar dicas de exercícios, receitas saudáveis e ações motivacionais.