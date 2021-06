Nos postos, entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 10:04

Niterói - A Prefeitura de Niterói já imunizou contra a Covid-19 mais de 48% da população – o que corresponde a 249.615 pessoas – com a primeira dose da vacina. Já receberam a segunda dose e completaram o ciclo de imunização 98.841 pessoas – mais de 19% da população. Com relação à população apta a receber a imunização (maiores de 18 anos), mais da metade já recebeu a primeira dose. Niterói tem uma população estimada pelo IBGE em 515.317 habitantes.

No sábado, 19 de junho, puderam ir ao posto de vacinação pessoas sem comorbidade com mais de 50 anos. Também puderam ser vacinadas todas as mães que estejam amamentando, independentemente da idade do bebê; gestantes; trabalhadores da educação superior privada, estadual e federal e cursos profissionalizantes lotados em Niterói; e portuários. Aos sábados, os postos das policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do posto drive-thru do Campus Gragoatá da UFF funcionam. O horário de funcionamento aos sábados é das 8h às 12h, com entrada até às 11h30.

A Secretaria Municipal de Saúde concluiu, nesta semana, o calendário de aplicação da primeira dose em pessoas de até 50 anos. A partir de hoje (21), começam a ser vacinadas pessoas acima de 49 anos. O calendário segue baixando um ano por dia, até os 45 anos, na sexta-feira (25). Na próxima semana também serão vacinados profissionais da Educação Superior a partir de 30 anos (22 e 23/06) e a partir de 18 anos (24, 25 e 26/06).

Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência, identidade e, no caso das gestantes e lactantes (sem limite de idade do bebê), laudo com indicação médica. Os trabalhadores da educação lotados em Niterói, além de comprovante de residência e identidade, devem apresentar o contracheque.

Ao longo da semana, a vacina está disponível nos 11 pontos distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h.

Confira o calendário:

População Geral

19/06 – repescagem a partir de 50 anos

21/06 - a partir de 49 anos

22/06 - a partir de 48 anos

23/06 - a partir de 47 anos

24/06 - a partir de 46 anos

25/06 - a partir de 45 anos

26/06 - repescagem

28/06 - a partir de 44 anos

29/06 - a partir de 43 anos

30/06 - a partir de 42 anos

01/07 - a partir de 41/ 40 anos

02/07- a partir de 40 anos

Trabalhadores da Educação Superior

22 e 23/06 - a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 - a partir de 18 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí