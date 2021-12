Quase 2 milhões de veículos passarão pela Ponte Rio-Niterói neste fim de ano. - Arquivo

Publicado 30/12/2021 17:51 | Atualizado 30/12/2021 17:58

Quase dois milhões de veículos vão passar pela Ponte Rio-Niterói até segunda-feira (3) de janeiro de 2022 nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói durante as festas de fim de ano. Em direção a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo é nesta quinta (30) e sexta (31), quando cerca de 169 mil veículos cruzarão a via. No sentido Rio, a previsão de alta é para segunda (3) e terça (4), com cerca de 157 mil veículos em direção à capital fluminense.

Segundo a Ecoponte, nos últimos meses o fluxo da Ponte vem recuperando a média pré-pandemia, e atualmente está em cerca de 96% em comparação à média anterior à pandemia. Levantamento da Concessionária com base no período de janeiro a outubro deste ano revela que foram registados cerca de 27 mil atendimentos por pane na Ponte Rio-Niterói, o que correspondem a cerca de 70% dos atendimentos realizados pela concessionária na rodovia.

"As principais causas de atendimento são pane mecânica, pneu furado, superaquecimento de motor, pane elétrica e pane seca. São atendimentos que podem ser evitados se o usuário realizar medidas preventivas simples antes de sair para viajar, como revisão geral do motor (água, óleo, combustível, etc) e promover reparos em problemas previamente identificados nos veículos", informou a empresa no texto.



A concessionária reforçou ainda seu time feminino no atendimento na praça de pedágio. "Além das arrecadadoras das cabines manuais, das 20 vagas disponíveis para papa-filas, 13 foram preenchidas por mulheres. A Ecoponte conta ainda com mulheres atuando no atendimento na rodovia, com duas operadoras de guinchos. A medida faz parte do programa Diversidade para Todos, uma iniciativa do Grupo EcoRodovias de promoção da igualdade e diversidade de gênero", ressaltou a Ecoponte em nota.



As equipes de socorro médico e mecânico estarão reforçadas para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e na liberação das pistas, e estarão baseadas em pontos estratégicos da Ponte com viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate, mas é importante que o motorista faça sua parte. Os usuários que quiserem acompanhar a movimentação na Ponte antes de viajar, podem obter informações no perfil do Twitter (@_ecoponte) e no site (www.ecoponte.com.br). E para conhecer mais sobre a rotina da concessionária, basta acessar o perfil do Instagram (@_ecoponte).



Prevenção - A Ecoponte, em parceria com a Fundação do Câncer, lançou a campanha Neste Verão, Filtro Solar, Sombra e Água Fresca. A iniciativa tem como objetivo difundir informações preventivas ao câncer de pele, um dos tumores mais comuns no País. Idealizada para começar junto com o início do verão, é na estação mais quente do ano que a população fica mais exposta aos raios ultravioleta A e B, os mais nocivos à pele. "A campanha tem como garota-propaganda a atriz Evelyn Castro, que integra o elenco do canal Porta dos Fundos e da novela das 19h da TV Globo, Quanto Mais Vida Melhor. As peças da campanha estarão nas plataformas da concessionária na rodovia, como painéis de LED e nos front lights. Além disso, estará nos perfis das redes sociais da Ecoponte e da Fundação do Cânce", finalizou a concessionária no comunicado.