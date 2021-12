As obras de revitalização da Alameda São Boaventura vão readequar as estações de ônibus para facilitar a entrada e a saída dos veículos. - Divulgação Prefeitura

As obras de revitalização da Alameda São Boaventura vão readequar as estações de ônibus para facilitar a entrada e a saída dos veículos.Divulgação Prefeitura

Publicado 30/12/2021 19:30 | Atualizado 30/12/2021 19:36

A Alameda São Boaventura, uma das mais movimentadas vias da Zona Norte de Niterói, será totalmente revitalizada. A Prefeitura publicou nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial do município, o edital de licitação das obras que vão dar vida nova à Alameda. Com investimento de R$ 136 milhões, as intervenções incluem modernização dos corredores viários; melhoria e ampliação da rede de drenagem; pavimentação das vias; acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia. Todo o cabeamento será subterrâneo.



Segundo as informações, as obras de revitalização da via vão readequar as estações de ônibus para facilitar a entrada e a saída dos veículos. "O modelo das estações será semelhante ao dos terminais do BHLS da Transoceânica, com a instalação de painéis eletrônicos. A Alameda vai receber iluminação em Led e novo paisagismo. O prazo de duração das obras é de 18 meses após a assinatura da ordem de início das intervenções", informou a Prefeitura no texto .



As obras na Alameda São Boaventura fazem parte do Pacto de Retomada Econômica de Niterói, que vai investir mais de R$ 2 bilhões na cidade. Um pacote de mais de 25 obras públicas será determinante para impulsionar a abertura de cerca de 12 mil postos de trabalho.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a revitalização da Alameda São Boaventura é um compromisso que vai sair do papel, apesar de toda a adversidade trazida pela pandemia.

“Tenho muito orgulho em poder fechar 2021 com esta notícia tão esperada pela Zona Norte. E vem muito mais por aí. 2022 será o ano da retomada, com investimento pesado da Prefeitura de Niterói em obras que vão gerar empregos e vão deixar nossa cidade ainda mais atraente para investimentos privados. Niterói está no caminho do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social”, afirmou o prefeito.



Grael disse ainda que as obras na Alameda São Boaventura terão o mesmo padrão das intervenções na Nova Avenida Marquês de Paraná, outra via de grande movimentação em Niterói.