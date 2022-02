O projeto se estendeu ao longo de toda a primeira semana de aulas, com adesão das famílias da cidade. - Divulgação

Publicado 11/02/2022 20:14

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta encerrou, nesta sexta-feira (11), o projeto “Vá de bike à escola!”, uma iniciativa para promover o uso da bicicleta como meio de transporte no retorno às atividades escolares em 2022.

Segundo a Prefeitura, o trabalho se estendeu ao longo de toda a primeira semana de aulas, com adesão das famílias da cidade. Em parceria com a Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) e a Bike Anjo, foram organizados grupos de pedal para quem não se sente seguro pedalando sozinho.



"Ao longo da semana, foram organizados pedais em Piratininga, Icaraí e Itaipu. Nesta sexta, um grupo seguirá de Santa Rosa rumo a Icaraí. Com estrutura cicloviária adequada, a expectativa é que as bicicletas sejam uma opção de transporte saudável e sustentável, além de ocupar pouco espaço nas ruas", afirmou o Executivo no texto.



A diretora de Educom (Educação e Comunicação) da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Helena Porto pontuou que a expectativa é que as bikes continuem como meio de transporte para alunos e responsáveis, mesmo após o encerramento do “Vá de bike à escola 2022”.



"Acreditamos na bicicleta, um modal de transporte saudável e sustentável, como parte da solução para uma cidade mais resiliente. O 'Vá de bike à escola' foi mais uma das iniciativas da Prefeitura de Niterói para contribuir para a maior adesão a esse modal", disse Porto.



Malha cicloviária - Niterói iniciou 2022 com 50 quilômetros de malha cicloviária na cidade. "Ao longo dos últimos meses, a Niterói de Bicicleta implantou e requalificou mais de 10 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas na Zona Norte, Sul e Região Oceânica. A meta, até 2024, é bater 120 quilômetros implantados", afirmou a Prefeitura.