O compositor internacionalmente conhecido Toninho Geraes é o mais novo convidado da casa de samba Candongueiro.Divulgação

Publicado 03/06/2022 15:48 | Atualizado 03/06/2022 15:54

O compositor internacionalmente conhecido Toninho Geraes é o mais novo convidado de uma tradicional casa de samba na Região Oceânica de Niterói, neste sábado (4), a partir das 18h, para apresentar o seu talento. Os ingressos antecipados custam R$ 30 reais e na hora será vendido a R$ 25,00.



Muito respeitado por quem frequenta as rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro, Antônio Eustáquio Trindade Ribeiro, o Toninho Geraes, é mineiro de Belo Horizonte. Desde 1979 ele reside no RJ e é compositor de diversos sucessos, como “Mulheres”, gravada por Martinho da Vila.

Geraes também é o parceiro de Nelson Rufino no samba “Uma Prova de Amor”, gravado por Zeca Pagodinho há treze anos como música-título de álbum do próprio Zeca. E compôs com Paulinho Rezende a obra “Alma Boêmia”, samba que fez sucesso nas rodas antes mesmo de ganhar gravação do cantor Diogo Nogueira – e também gravada por Toninho, em seu álbum autoral ‘Preceito’. Isso sem contar com outros sambas perpetuados em discos de sambistas de alto valor como a cantora Beth Carvalho.



Sobre a roda de samba do Candongueiro – é um Grupo cultural tombado como bem imaterial e cultural da cidade de Niterói e uma das mais antigas do Estado do Rio de Janeiro – apresenta sempre sua tradicional roda de samba no início da noite dos sábados.