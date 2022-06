Na Associação Comercial de Braga, o prefeito de Niterói, Axel Grael, apresentou o potencial do município. - Divulgação PMN

Publicado 14/06/2022 16:17

O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu início nesta terça-feira (14), em Portugal, a uma série de compromissos com objetivo de atrair investimentos e impulsionar negócios na cidade. Na Associação Comercial de Braga, ele apresentou o potencial do município e as ações da Prefeitura de Niterói para a retomada da economia. Ao longo do dia, o prefeito visitou também a Startup Braga, braço da InvestBraga, que atua na criação, aceleração e incubação de startups.

Os empresários portugueses conheceram o potencial de Niterói para o desenvolvimento de negócios em diferentes setores. O prefeito fez uma apresentação detalhada sobre as características geográficas e econômicas da cidade considerada a sexta melhor do País para investimentos (Urban Systems). Ele também falou sobre as ações da administração municipal para intensificar a geração de emprego e renda.

“Beleza exuberante, patrimônio arquitetônico de tirar o fôlego e índices invejáveis de educação são apenas alguns dos atrativos de Niterói para o desenvolvimento de negócios em diferentes setores da economia. A Prefeitura de Niterói não está medindo esforços para garantir uma retomada econômica pujante, com oportunidades e empregos para todos os cidadãos”, disse Grael, que ainda falou sobre o Plano Niterói 450, em que a Prefeitura de Niterói investirá mais de R$ 2 bilhões em infraestrutura para abrir postos de trabalho imediatos e deixar a cidade ainda mais atraente para investidores.

O presidente da Associação Empresarial de Braga, Daniel Vilaça, disse ter ficado impressionado com Niterói.

"Tivemos um encontro muito produtivo, porque são duas cidades com várias semelhanças. Me agradou, especialmente, a plataforma Novos Negócios, as funcionalidades são interessantes para estudar mais a fundo opções de negócio no município", comentou.

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, do subsecretário Igor Baldez e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo, nos próximos dias o prefeito se reunirá com empresários das áreas de hotelaria e turismo.