Fred Martins oferece um repertório tão diverso quanto qualificado.Divulgação Cultura Niterói Foto: Alfredo Matos

Publicado 15/06/2022 10:04

O cantor e compositor Fred Martins vai apresentar, nesta sexta-feira (17/6), às 20h, Nelson Pereira dos Santos, o show ‘Ultramarino’ dentro do festival ‘Pras Bandas de Cá’. Grande nome de sua geração, o espetáculo só é possível graças a realização da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



O festival ‘Pras Bandas de Cá’ chega a sua 4º edição mantendo o destaque para os artistas de Niterói. O espaço multicultural vai se tornar palco de apresentações com 100% da renda revertida para os artistas, que farão seus shows até o fim do mês.



Fred Martins oferece um repertório tão diverso quanto qualificado e que remete aos emblemáticos compositores brasileiros. Fred acaba de lançar o álbum “Ultramarino”, que reúne canções compostas nos anos que viveu entre Portugal e Espanha e conta com produção musical de Hector Castillo (ganhador de 4 Grammy Awards e colaborador de David Bowie, Björk, Lou Reed e Philip Glass, entre outros).

O repertório condensa de forma contemporânea elementos do samba, da bossa nova, do blues e da música ibérica como o fado e o flamenco. Fred tem oito álbuns lançados, entre eles o especial de TV A Música é Meu País, exibido pelo Canal Brasil e, recentemente, inserido na programação da RTP (Portugal).







Suas composições também foram gravadas e executadas por Adriana Calcanhoto, Ney Matogrosso, Maria Rita, Zélia Duncan, MPB4, Elisa Queirós, Renato Braz, Joana Amendoeira, Susana Travassos, Beth Bruno, entre outros e algumas músicas de Fred Martins fazem parte de bandas sonoras de novelas e séries da Rede Globo.