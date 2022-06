Niterói

Polícia Civil faz em Icaraí ação contra criminosos de roubo de cargas

Segunda fase da "Operação Resina" cumprirá 21 mandados de busca e apreensão na capital do Rio; na Baixada Fluminense; nas regiões Serrana e do Médio Paraíba; e no estado de São Paulo

Publicado há 23 horas