O festival da Prefeitura de Niterói tem presença confirmada de Blitz, Plebe Rude, Ira!, Biquíni Cavadão e Pepeu e Baby.Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:33

O festival “Rock But I like It”, que acontece neste fim de semana, entre sexta-feira (26) e domingo (28/8), promete sacudir Niterói e abrir a temporada de rock da região Metropolitana do estado. Em um dos mais belos cartões postais da cidade: o Caminho Niemeyer, o festival tem presença confirmada de Blitz, Plebe Rude, Ira! e Biquíni Cavadão, entre outros e é um evento da Prefeitura de Niterói, produzido pela Coordenadoria Geral de Eventos (CGE) com apoio da Neltur e da FAN. A entrada é gratuita.

De acordo com André Felipe Gagliano, coordenador de eventos de Niterói, o festival marca o retorno da cidade ao normal, depois da pandemia. Segundo Gagliano, um evento grande e completo, como esse, era necessário após o retorno das atividades na cidade, para marcar e comemorar a ‘nova fase’.



“Estamos muito felizes com o que preparamos e temos certeza de que será um sucesso! Nosso objetivo foi organizar um grande evento, para reunir pessoas de todas as idades, e para promover e valorizar bandas e empreendedores locais, que tanto sofreram durante esses dois anos de pandemia”, explica o coordenador.



O “Rock But I like it” é livre para todas as idades e está marcado para às 17h da sexta-feira (26). No sábado e domingo (27 e 28), o festival começa às 12h.

Fortalecendo a economia local - Além dos shows de rock, o evento contará com estações com venda de churrasco, hambúrgueres e cervejas artesanais. E, segundo Gagliano, no que diz respeito à gastronomia do festival, todos os fornecedores dos produtos têm a chancela de empreender na cidade.

Niterói Solidária – A festa terá ainda um ponto de doação para a campanha Niterói Solidária, que arrecada alimentos e produtos de higiene e limpeza para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Confira a programação dos shows:

Sexta (26/08):

18h – Giovana Aguilera

19h – Claudio Zoli

21h – Teachers on the Rocks

22h – Tributo a Charlie Brown Jr.

23h – Blitz



Sábado (27/08):

13h – Hi-On Heads

14h – Banda W

16h – Tributo a Raul Seixas

17h – BR80

19h – Plebe Rude

20h – Tributo a Freddie Mercury

21h – Bruce Gomlevsky

23h – Ira!

Dj João Pinaud

Domingo (28/08):

13h – Donna Velh

14h – Bloody Mary

15h – Tributo a Tim Maia

16h – Baby e Pepeu

18h – Tributo a Cazuza

19h – Fernanda Abreu

21h – Biquíni Cavadão

Dj João Pinaud

Sobre os artistas:

Banda W: Com a atual formação desde 2017 a Banda W traz um repertório vasto, alegre basicamente formado pelo pop rock nacional e internacional, passeando pela MPB, e sem esquecer os clássicos da Black Music. A banda nasceu de uma parceria de mais de 15 anos entre o vocalista Gustavo Werneck e o guitarrista Willian Jorge, os dois trabalharam por muito tempo juntos integrando bandas de Baile.

Baby e Pepeu: Pode parecer incrível, mas o Brasil precisou esperar décadas para finalmente ver e ouviro primeiro show completo de Baby do Brasil e Pepeu Gomes juntos. Em 2022, os ícones da música brasileira completam 70 anos de idade em grande estilo, dando início à turnê “140 graus” e lançando o álbum “Baby & Pepeu ao vivo no Noites Cariocas”, gravado no Morro da Urca no Rio de Janeiro.

Biquíni Cavadão: Desde que o Biquini Cavadão surgiu, em 1985, a moeda mudou de nome três vezes, o país enfrentou planos econômicos diversos, passou por epidemias de cólera, H1N1, febre amarela, dengue, zika, chicungunha, sem contar com as panes elétricas, de petróleo e, claro, muitas crises políticas. A cada nova mudança, um novo desafio, e a necessidade de nos adaptarmos a cada um deles. O Biquini Cavadão foi a primeira banda efetivamente presente na internet, se adaptou bem a toda sorte de transformações, sempre sem perder a sua essência. Por isso mesmo, o grupo, formado por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Alvaro Birita, lança neste final de 2021 o álbum Através dos Tempos.

Blitz: Em 1982, nascia a Blitz no Circo Voador e nesse mesmo ano a banda gravou o compacto ‘Você não soube me amar’. Em três meses o compacto vendeu 100 mil cópias e atinge a marca de um milhão de cópias vendidas em plena crise da indústria fonográfica. Na sequência, lança o primeiro LP ‘As Aventuras da Blitz’, com venda mais impressionante que a do compacto. Em 2022, a banda completa 40 anos de formação.

BR80: A Banda BR80 foi formada em janeiro de 2002 por músicos de Niterói (RJ), que tinham o objetivo de fazer um tributo ao Rock Nacional dos anos 80 e relembrar sucessos consagrados da melhor década do Rock Brasil.

Claudio Zoli: Considerado o “Príncipe da Soul Music Brasileira” com 13 discos lançados, o cantor e compositor Claudio Zoli estreou como profissional aos 17 anos, ao participar da banda de Cassiano e Tim Maia, seus gurus. Com essa bagagem, sua voz rouca e com guitarra afiada, fundou a banda Brylho e desde então vem emplacando sucessos nas pistas de dança como "À Francesa", "Noite do Prazer" e "Cada um Cada Um - A Namoradeira", hits que apresenta no show em homenagem aos seus quase 40 anos de carreira dedicados à Soul Music.

Fernanda Abreu: iniciou profissionalmente sua carreira musical como vocalista da banda Blitz (banda de pop-rock de maior sucesso nacional nos anos 80), e, posteriormente, seguiu carreira solo, influenciada pelo samba, sambalanço, disco music, hip hop, funk, soul e funk carioca - estilo musical que ajudou a popularizar.

Ira!: Banda paulistana nascida em 1981. Seu núcleo duro sempre preservado: “Nasi (vocal) e Scandurra (guitarra)”. O Ira! de hoje entrega espetáculos onde a vibração e a emoção se afloram, com muitos clássicos e hits destilados pela guitarra de Edgard Scandurra, músico canhoto que toca com as cordas invertidas. Clássicos como Envelheço na cidade, Flores em você, Tarde Vazia, Eu Quero Sempre Mais, entre outros, não faltam em show algum do grupo.

Plebe Rude: Celebrando os 40 anos de carreira, a Plebe Rude apresenta a turnê do álbum “Evolução”. O show conta com faixas de destaque do novo trabalho, além dos grandes sucessos que marcaram a trajetória da banda.