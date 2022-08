Os participantes do Circuito, além de serem recebidos para uma degustação das cervejas artesanais produzidas em Niterói, tomaram conhecimento de todo o processo de produção das cervejas. - Divulgação

Os participantes do Circuito, além de serem recebidos para uma degustação das cervejas artesanais produzidas em Niterói, tomaram conhecimento de todo o processo de produção das cervejas. Divulgação

Publicado 25/08/2022 09:52 | Atualizado 25/08/2022 09:55

O city tour, organizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com jornalistas e convidados, pelo “Caminho Cervejeiro de Niterói” e atrativos da cidade, no sábado (20/8) foi considerado um sucesso pelos organizadores. O tour começou pelo Centro de Atendimento ao Turista – CAT, no Caminho Niemeyer, no

centro de Niterói. O apoio operacional do tour é da empresa Experience, que inclui um guia capacitado.

Prestigiados, jornalistas e convidados foram recebidos pelos proprietários da Cervejaria Malteca, em Jurujuba e Máfia, na Região Oceânica. Os participantes do Circuito, além de serem recebidos para uma degustação das cervejas artesanais produzidas em Niterói, tomaram conhecimento de todo o processo de produção das cervejas. Os convidados para este primeiro passeio elogiaram a iniciativa da Neltur em colocar o Polo Cervejeiro de Niterói no Circuito Turístico e o atendimento recebido nas duas cervejarias.

O “Beer Tour Niterói Cervejeiro” é uma realização da Prefeitura de Niterói, através da Neltur, em parceria com Universidade Federal Fluminense (UFF), através do Programa de Desenvolvimento de Projetos

Aplicados – PDPA. Para o Presidente da Neltur, Paulo Novaes, o “Caminho Cervejeiro de Niterói” é mais uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, através da Neltur, para o desenvolvimento do Turismo, movimentando a economia da cidade e gerando empregos.

Segundo ele, as inscrições poderão ser feitas através do link www.visit.niteroi.br e todos podem acompanhar pelo @visitniteroibr. As inscrições, prévias, serão para até 20 pessoas por passeio. O city tour será guiado por profissional que fazem parte do cadastro no Cadastur, que é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico.

"O city tour poderá ser atualizado conforme o surgimento de novas cervejarias com visitação guiada na cidade. Serão duas paradas de uma hora em duas das seis cervejarias relacionadas. Niterói foi uma das primeiras cidades do Brasil a instituir uma lei de licenciamento da atividade de microcervejarias e seus bares cervejeiros: a “Lei dos Cervejeiros” (Lei nº 3288/2017), que além de regulamentar a atividade, instituiu também o “Selo Cervejeiro”, concedido aos empreendimentos que apresentem critérios como respeito aos valores históricos, sociais, culturais e ambientais da cidade, adoção de práticas sustentáveis, participação em programas de capacitação e qualificação de profissionais cervejeiros e etc", afirmou a Neltur no texto.

Os atrativos a serem visitados são: Solar do Jambeiro, Museu Janete Costa de Arte, Popular, Museu de Arte Contemporânea – MAC, Igreja de São Francisco Xavier, Estação Hidroviária de Charitas, Parque Orla Piratininga - Alfredo Sirkis, Praia de Itacoatiara. Cervejarias: Habeas Copus, Malteca, Masterpiece, Noi e Máfia.