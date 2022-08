O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a nova Casa do Empreendedor vai acelerar ainda mais a velocidade para se constituir empresas no município. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, fez, na quinta-feira (25), a reinauguração da Casa do Empreendedor, em um novo espaço no terceiro piso do shopping Bay Market, no Centro da cidade. Aberta em 2017 em outro espaço no mesmo shopping, o local oferece serviços de apoio para pequenos e micro empresários, de forma presencial e online, para facilitar a abertura de cadastro dos microempreendedores individuais (MEIs); a alteração de dados cadastrais; a viabilidade de local para novos empreendimentos e a emissão de alvarás.

"A Casa também fornece esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica e a declaração de faturamento e parcelamento. Desde outubro de 2021, a Casa do Empreendedor estava funcionando de forma provisória na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sede da Prefeitura, na Rua Visconde de Sepetiba, 987", afirmou a Prefeitura de Niterói no texto.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a nova Casa do Empreendedor está ampliada e com novas parcerias para que os serviços prestados acelerem ainda mais a velocidade para se constituir empresas no município.

“Isso é bom pra todo mundo. É bom para o empreendedor. É bom para a geração de empregos e para a geração de impostos. Isso faz a cidade ficar cada vez mais vibrante. Quanto mais negócios, mais sinergias são criadas, fazendo com que a cidade tenha uma economia cada vez mais forte. Esse é um papel fundamental do poder público: fomentar e fazer com que o mercado cumpra seu papel econômico e social. A cidade toda cresce com isso”, afirmou Axel Grael.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, disse que a Casa do Empreendedor tem um papel fundamental. “Havia uma dificuldade muito grande para se constituir uma empresa. Eram seis meses pagando aluguel, energia, salários sem conseguir abrir formalmente. Evoluímos muito. Hoje em 24 horas é possível formalizar uma empresa de qualquer porte. Estamos viabilizando a possibilidade de todos poderem se formalizar e trabalhar. Setenta por cento dos empreendedores são pequenos e médios empresários. A Casa oferece todo o apoio para quem pretende formalizar um negócio”, explicou o secretário.

Além do novo espaço da Casa do Empreendedor, com instalações mais modernas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Niterói (SEDEN) está desenvolvendo um aplicativo com funções variadas. O contribuinte também pode realizar operações e acessar o portal do empreendedor utilizando QR Code. Em outra ação para melhor atender ao contribuinte, a SEDEN lançou a Meire, nova assistente virtual que atende pelo WhatsApp (21) 97076-0186.

De acordo com o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez, que coordena a modernização da Casa do Empreendedor, a tecnologia é fundamental para apoiar qualquer tipo de linha de empreendedorismo. “Estamos apostando alto no aplicativo, que poderá oferecer funções diferenciadas incluindo abertura de negócios, consulta aos portais de empreendedorismo dentre outras coisas. São funções que, junto com a modernização da Casa e a utilização do QR Code, vão dar agilidade ao empresariado. É uma rede de apoio que estamos montando”, pontuou Baldez.

A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, lembrou que Niterói fez um excelente trabalho auxiliando pequenas e médias empresas durante a pandemia, com os programas Empresa Cidadã, Supera Mais e Renda Básica Temporária. “A nova sede da Casa do Empreendedor, em um espaço de fácil acesso e modernizado, demonstra o compromisso da Prefeitura com este segmento, com o desenvolvimento e retomada econômica do município”, ressaltou Ellen Benedetti.

Além do prefeito Axel Grael e de secretários da administração municipal, a cerimônia de inauguração da Casa do Empreendedor teve as presenças do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), Antonio Florencio de Queiroz Junior, e do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Sergio Tavares Romay.