A praça do Gragoatá foi escolhida como o local de uma série de eventos que fizeram parte das comemorações pelo Dia do Soldado.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 26/08/2022 08:26 | Atualizado 26/08/2022 08:26

A Praça Duque de Caxias, no Gragoatá, na Zona Sul de Niterói, foi reinaugurada na quinta-feira (25), data em que o Exército brasileiro celebra o Dia do Soldado. Localizada ao lado do Forte do Gragoatá, a praça foi revitalizada e recuperada em uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e a AD-1 (Artilharia Divisionária da Primeira Divisão de Exército), comandada pelo general Fabiano Lima de Carvalho. A praça foi escolhida como o local de uma série de eventos que fizeram parte das comemorações pelo Dia do Soldado, que é em 25 de agosto por ser a data de nascimento de Duque de Caxias.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou das festividades militares e destacou que a revitalização da Praça Duque de Caxias é uma mostra das melhorias que virão para a região do Gragoatá.

“A gente tem tido uma excelente parceria com o general Fabiano, da AD-1. Uma dessas parcerias foi a recuperação dessa praça. A praça não estava em boas condições e a gente aproveitou a presença da AD-1 no Forte do Gragoatá, que é histórico da cidade. Com isso a gente levanta essa parte da cidade. Tenho certeza que isso vai ganhar mais impulso ainda quando a gente começar as obras de reurbanização que virão desde o Mercado de Peixes até o Forte do Gragoatá. A praça é uma mostra das melhorias que virão para essa região da cidade”, afirmou Axel Grael.

O comandante da AD-1, general Fabiano Lima de Carvalho, disse que a recuperação da Praça Duque de Caxias foi um trabalho a quatro mãos com a Prefeitura de Niterói. “Unimos esforços com o Município e revitalizamos a praça, que hoje está completamente diferente. É muito simbólico celebrar o Dia do Soldado na praça que leva o nome do patrono do Exército brasileiro”, disse o general Fabiano.

O prefeito Axel Grael participou das festividades militares e recebeu o diploma “Amigo da AD-1”. Houve ainda o descerramento de uma placa em homenagem a Duque de Caxias; desfile da tropa e a substituição da bandeira nacional no Forte do Gragoatá.