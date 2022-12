O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que é sempre uma emoção inaugurar as luzes de Natal no Campo de São Bento. - Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 05/12/2022 07:04

O Natal já chegou no Campo de São Bento, em Icaraí. No último sábado (03), foi inaugurada a decoração natalina e o local recebeu a visita do bom velhinho que tirou fotos com a criançada e abriu oficialmente a casinha do Papai Noel. O evento continuou com a apresentação do Coral da Clin. Depois, o show ficou por conta dos Imortais, grupo musical que fez um tributo a Cazuza, Renato Russo e Tim Maia.



Na ocasião, acompanhado pela primeira dama, Christa Vogel, e do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, o prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que é sempre uma emoção inaugurar as luzes de Natal no Campo de São Bento. "Renovamos a esperança em dias melhores, de paz, amor e solidariedade. Receber o Papai Noel foi uma alegria! A criançada ficou encantada e nós também”, destacou Grael.



“O importante é o manter o clima natalino: voltar a ser criança, sonhar, passear com a sua família. O Campo de São Bento é o nosso Central Park, já é um presente para a cidade, nosso pulmão verde”, afirmou a secretária Municipal de Conservação e Serviços, Dayse Monassa.



Mais eventos – A vasta programação cultural de Niterói no fim de ano continua nesse domingo (4),. A agenda conta com show do Madrigal Blues, às 19h30, na Praça do Rádio Amador. Em seguida, o grupo TIBÍ, com participação especial de Vitin, se apresenta às 21h. No Campo de São Bento, às 19h30 está programada apresentação da Orquestra La Salle, às 19h30; e de Otavio Almeida canta Cauby, às 21h. O Complexo Esportivo do Caramujo recebe o espetáculo Rola não Enrola + Cortejo, da Companhia Mala de Mão, às 10h. Às 11h, Violúdico se apresenta no local. No Horto de Itaipu, às 10h, a apresentação será de Joselene Negra Black e, às 11h, da Companhia Infocus.



Árvore de Natal – Com 50m e 8 mil micro lâmpadas, foi inaugurada nesta quinta-feira (1), a árvore mais tradicional da cidade, localizada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco. A decoração do Natal do Amanhã também vai contar com pontos de luz nas principais avenidas como Jansem de Mello e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberão luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade terão decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D’Areia.



Transporte – A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).



Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço



Niterói Solidária – Durante todo o mês, será possível fazer doações para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. A campanha Niterói Solidária vai ter pontos fixos de arrecadação em todas as atrações da cidade. Você pode ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade doando alimentos não perecíveis ou itens de higiene e limpeza. Com a sua doação, o Natal dessas famílias pode ser mais feliz.