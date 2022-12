O 29° Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras está sendo apoiado pelo vice-prefeito Paulo Bagueira. - Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 05/12/2022 07:13

A cidade de Niterói sedia o 29° Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. São mais de 40 bandas de 21 estados que estão se apresentado, neste fim de semana, no Colégio Salesianos, em Santa Rosa, instituição com grande tradição no tema. O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no evento nesse sábado a tarde (03) e relembrou com saudade sua participação em grupos musicais na adolescência.

"Pouca gente sabe, mas eu já participei de uma banda na época na escola, quando eu morava em Brasília (DF). A banda era boa, eu era mais ou menos (rs). Mas me diverti e aprendi muito na época. Esse é um movimento que motiva os jovens para a iniciação musical. Por isso esse evento é importante para fortalecer essa prática. Boa sorte a todas as corporações musicais das 5 regiões do nosso país que vieram a Niterói para esse campeonato. É enriquecedor ver toda essa musicalidade, brilho, cores e riquezas culturais de cada região", disse o prefeito.

O 29° Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras está sendo apoiado pelo vice-prefeito Paulo Bagueira e foi organizado pela Secretaria Municipal das Culturas, liderado por Alexandre Santini, e pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), coordenada pelo músico Fernando Brandão. O evento de bandas foi apoiado ainda pelo vereador Jonathan Anjos, entusiasta desse movimento.

O vice-prefeito Paula Bagueira falou da importância cultural de ações como a desse fim de semana:

"Isso é muito importante. É cultura. Sou um entusiasta das bandas e fanfarras desde a minha adolescência. Quando fui procurado pelo vereador Jhonatan para que a nossa cidade fosse sede desse encontro Nacional, procurei o prefeito Axel que prontamente abraçou também a proposta. Agora é atuar para que possam incentivar as escolas a criar suas bandas, estimulando essa que é uma grande manifestação da nossa cultura", contou Bagueira.