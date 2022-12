O objetivo do evento anual, segundo seus organizadores, é a "troca de informações com os voluntários". - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O objetivo do evento anual, segundo seus organizadores, é a "troca de informações com os voluntários".Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 05/12/2022 07:26 | Atualizado 05/12/2022 07:27

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói realizou, na manhã de sábado (03), o VII Seminário de Educação Continuada. O evento, que reuniu mais de 100 pessoas, entre voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec) e representantes de várias instituições municipais, teve como tema este ano "Integração e Tecnologia no fortalecimento das Defesas Civis Municipais" e aconteceu no cinema do Reserva Cultural, em São Domingos.



O objetivo do evento anual, segundo seus organizadores, é a "troca de informações com os voluntários, tendo como foco melhorias para o Sistema de Defesa Civil do município". Este ano, o destaque foi a participação da Secretaria Municipal do Idoso, cujos voluntários se dispuseram a criar o Nudec Sênior.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou do encontro e afirmou que a cidade está investindo em tecnologia de prevenção de acidentes para atender à demanda climática:



"Nós vivemos um momento em que a preocupação com os rigores climáticos é enorme. Participei de um encontro recente sobre o clima no Egito e discutimos muito sobre a resiliência das cidades, diante desse desafio. E não há outra solução senão o investimento na prevenção. Há uma emergência climática que exige a construção de uma cidade resiliente", disse o prefeito.

Segundo ele, por isso Niterói ataca com obras de proteção de encostas e com a proibição da ocupação de áreas de risco, mas, de maneira fundamental, com a participação dos voluntários, que são as pessoas treinadas a dar as primeiras informações em áreas de risco em momentos de necessidade.

"Mas também temos que planejar. Nada pode nos pegar de surpresa. Por isso, estruturamos a Defesa Civil de Niterói. Fizemos um investimento em tecnologia, e hoje, para citar dois exemplos, a sede do órgão em Niterói tem uma importante rede de pluviômetros. Também estamos implantando um radar meteorológico que cobrirá totalmente Niterói e possibilitará as ações de emergência e contingência em Niterói e toda a região Leste Metropolitana do estado do Rio", afirmou Grael.



Já o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, tenente coronel Walace Medeiros, exaltou a qualidade da equipe de Defesa Civil de Niterói.



“Essa reunião é o momento de finalização de um ano de preparação e prevenção para a ocorrência de chuvas fortes em Niterói. Esse ano fizemos uma parceria fantástica com pessoas que tem muita experiência acumulada e conseguimos, com o apoio da Secretaria do Idoso, criar o Nudec Sênior. Sem dúvida uma vitória para a melhor equipe de Defesa Civil do Brasil. Um grupo extremamente dedicado e talentoso. Não é fácil, mas temos muito trabalho a realizar. Sabemos que chuvas virão, mas estamos preparados", disse Medeiros entre aplausos.





O subsecretário de Educação de Niterói, Thiago Risso, falou sobre a importância da parceria entre as secretarias municipais:



"Quero destacar que não encontramos outros municípios com a mesma iniciativa de Niterói, que têm em seu currículo escolar a disciplina Educação em Riscos Ambientais, aprovada no ano passado por orientação do prefeito Axel Grael. Vemos a Defesa Civil atendendo na Bahi,a em Minas Gerais e em socorro a municípios vizinhos. Queremos continuar sendo referência na prevenção. É um motivo de muito orgulho para nós", disse Risso.



José Antônio Fernandez, o Zaf, secretário Municipal do Idoso em Niterói, afirmou que ainda há muito trabalho a ser feito pela parcela mais experiente dos moradores da cidade.



"Temos que levar esse trabalho do Nudec Sênior para todos os pontos da cidade. Acabei de ser cobrado para iniciarmos esse projeto na Ponta da Areia. Vamos chegar lá. São mais de 60 mil idosos em Niterói. Os mais experientes ainda têm muito a contribuir em nossa sociedade, são valorosos, importantes, e nosso trabalho é dar ferramentas para que isso ocorra", disse Zaf.



Dezenas de instrutores e voluntários que se destacaram durante os cursos, foram premiados na cerimônia. O coral "A Voz do Canto", uma iniciativa da Secretaria do Idoso, com 30 componentes, apresentou duas canções: "Roque Santeiro" (Sá e Guarabyra) e "Peça Felicidade" do grupo niteroiense Melim