Bandeira Vermelha entra em vigor na próxima semana em Nova Friburgo

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou a nova bandeira que entrará em vigor na próxima segunda-feira (3/08). Pela soma dos pontos das quatro variáveis que compõem o novo sistema métrico , o município entra em, estando em vigor a. Nesta fase todos os setores continuam funcionando, mas com medidas restritivas mais rígidas.Para a indústria, a capacidade de produção cai para 65%. Já os setores de comércio e serviços só podem funcionar de segunda à sexta-feira, de 12h às 18h. Bares, restaurantes e lanchonetes ficam restritos a 30% da capacidade, com horário de funcionamento reduzido, das 7h às 21h.Para os shoppings, as mudanças são principalmente para a área de alimentação, que segue as mesmas restrições dos restaurantes e lanchonetes, mas o horário de funcionamento permanece das 10h às 22h. Os hotéis, pousadas e atividades coletivas turísticas também estão permitidos a continuar com as atividades.Na próxima sexta-feira será feita uma nova avaliação da situação da pandemia no município, mas a Bandeira Vermelha irá vigorar da segunda-feira, 3, ao domingo, 9.De acordo com o novo decreto, cinco bandeiras foram estabelecidas para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).