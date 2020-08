Prefeitura de Nova Friburgo marca nova data para licitação do transporte público

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na edição do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (28/08) o aviso depara prestação de serviço deno município. As empresas interessadas terão quase dois meses para retirar o edital e elaborar as propostas, que estão marcadas para serem apresentadas no, às 10h30, na Sala de Licitações.O novo chamamento é feito em decorrência da não apresentação de propostas por nenhuma empresa na data estabelecida anteriormente para a licitação Enquanto isso, o transporte coletivo no município continua com a gestão da, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre a empresa, a Prefeitura e o Ministério Público, após ode concessão, em 2018.