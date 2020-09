Suspeito é morto em troca de tiros entre traficantes e a PM no Alto do Floresta

Uma ação de policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, de Nova Friburgo, no bairro Alto do Floresta, no distrito de Conselheiro Paulino, na tarde da última quinta-feira (4/09) terminou com um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, de 28 anos, morto.



Os PMs organizaram a operação após denúncia de venda de drogas e de homens armados circulando pela localidade. O confronto foi iniciado assim que as guarnições chegaram ao bairro, sendo efetuado os primeiros disparos por um grupo que estava concentrado no local, com a intenção de fugir do flagrante. O homem, de 28 anos, foi atingido na troca de tiros e morreu no local. Outro, de 33 anos, foi preso.



No local foram apreendidos uma pistola 9 milímetros, com carregador e 30 munições, e ainda 348 trouxinhas de maconha e 380 sacolés de cocaína. O caso foi registrado na 151ª DP, para onde o suspeito que foi preso foi encaminhado, assim como o material apreendido.