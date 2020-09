A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio da Vigilância Ambiental, estuda uma maneira de realizar aeste ano, devido à. Segundo a Vigilância, são aguardadas as seringas para iniciar a imunização, que a princípio ocorrerá, na área rural do município.Por conta da pandemia, aindade que a imunização seja feita na, tendo sido priorizada a área rural, porque é onde há presença de morcegos hematófagos e terem ocorrido registros de raiva nos últimos anos. A ideia é levar a equipe e aplicar a vacina antirrábica de casa em casa.A Campanha é realizada anualmente em todo Brasil, geralmente no mês de setembro. No Estado do Rio de Janeiro, no ano passado, não foi possível a sua realização pela falta de vacinas , que não foram disponibilizadas pelo Governo Federal.Na cidade do Rio de Janeiro, por conta da Covid-19, a imunização foi marcada para acontecer entre meses de outubro e dezembro. Segundo a Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, a atuação dos servidores será de maneira voluntária, com inscrição dos mesmos até o dia 18 deste mês.