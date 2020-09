Nova Friburgo adia para outubro licitação para aquisição de castramóvel

A Prefeitura depublicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (18/09) um aviso dede licitação para aquisição de uma(castramóvel) para animais de pequeno porte, como gatos e cachorros. Agora, o processo que estava marcado para a próxima segunda-feira, 21, vai acontecer no dia, às 10h.A licitação será realizada na forma de pregão eletrônico, tendo como meta a compra do equipamento pelo menor preço. A estimativa do município de que sejam gastos cerca depara aquisição do equipamento.O castramóvel será destinado para atender as necessidades da. A aquisição deste equipamento é uma reivindicação antiga dos protetores de animais do município, tendo sido inclusive aprovada pela Câmara de Vereadores de Nova Friburgo uma lei, que leva o nome da cuidadora de animais Valéria Lima, que faleceu em junho, vítima de um câncer Com a aquisição do equipamento, o município atende Às determinações da lei, que ainda prevê a realização de palestras e distribuição de material educativo sobre os benefícios da castração, prevenção de doença e de cuidados com os animais domésticos. Assim como informações sobre os crime de abandono e maus-tratos.Além disso, ono termo de referência. O documento pode retirado no site da Prefeitura ou no Portal de Compras Governamentais. Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones (22) 2522.0661, (22) 2522.0669, ramal 259, ou (22) 2523.1123 ou no e-mail pregaoeletronico.friburgo@gmail.com.