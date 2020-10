A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (27/10) opara a construção de um, no distrito de Amparo. A licitação, estimada em pouco mais de R$ 470 mil, foi vencida pela empresa Itaúba Construtora LTDA, pelo menor preço, sendo a obra fixada no valor de R$ 416.125,91. A licitação foi realizada no dia 19 deste mês, com apresentação das propostas pelas empresas interessadas . A rua em questão é onde fica o, onde em dezembro de 2019, após fortes chuvas, metade da pista cedeu em um deslizamento, deixando isolados os moradores do Loteamento Tiradentes.No final de julho, a Prefeitura comunicou o recebimento de um documento do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sobre a liberação dopara a realização da obra no distrito.Segundo o município, o muro que será construído na localidade prevê a contenção em cortina atirantada e muro de peso, tipo gabião, com 18 metros de extensão por seis metros de altura, totalizando 108 metros quadrados. De acordo com o edital, o contrato tem