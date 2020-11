em meio a uma pandemia tem cobrado dos candidatos a preocupação com a segurança dos eleitores, o respeito às medidas de prevenção vigentes e um investimento grande em conteúdos para as redes sociais. Em Nova Friburgo, são 16 candidatos ao cargo de prefeito e, sem a possibilidade de organizar comícios e concentrar os eleitores, os prefeitáveis têm apostado em caminhadas, como forma de levar a campanha para as ruas e pleitear votos.está prevista na agenda de todos os candidatos desde o início da campanha. Além disso, ascomunitárias também têm sido frequentes. Nas ruas ae outros materiais de campanha tem como aliada o álcool gel e o uso de caixas de som portáteis.Uma prática muito comum nas eleições anteriores, asespalhadas pelas principais vias de acesso e no interior dos bairros tem sido mais vistas. Os locais escolhidos pela maioria dos políticos são o centro do distrito de Conselheiro Paulino; o centro do bairro Olaria, próximo a igreja, e a Via Expressa; a Avenida Alberto Braune, no Centro; e trechos da RJ-116, no Paissandu e ao longo das avenidas Comte Bittencourt, Presidente João Goulart e Euterpe Friburguense.Nas, são muitos os materiais publicados pelos candidatos, desde plano completo de governo até ações pontuais planejadas para determinadas áreas fundamentais do município, como saúde, educação, turismo e transporte público. Depoimentos de apoiadores e entrevistas publicadas pelos veículos de comunicação também têm sido amplamente divulgados. Ascom participação remota de convidados também tem sido uma maneira dos prefeitáveis interagirem com os eleitores., do Cidadania, caminhou pelas ruas do distrito de Riograndina e esteve em reunião com lideranças da localidade Janela das Andorinhas. O candidato também realizou uma reunião com a equipe de veteranos do Tiro de Guerra de Nova Friburgo (TG 01-010). Nesta quinta-feira (5/11), está marcada uma caminhada pelo centro da cidade com o candidato a vice-prefeito, Felipe de Luca, com concentração às 10h, na Praça da Vilage. À noite o prefeitável participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PRTB, visitou a Ceasa, em Conquista, e caminhou pelas ruas do bairros durante a manhã. À tarde ele esteve em campanha no distrito de Campo do Coelho e, à noite, realizou uma reunião virtual com representantes da Associação de Moradores de Riograndina. Nesta quinta-feira, o candidato visitará algumas confecções, entre às 9h e 15h e depois participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PSOL, esteve pela manhã no Prado, onde caminhou pelas ruas do bairro. Na parte da tarde o candidato caminhou pelo Centro, passando pelo Paissandu e ruas do entorno e depois se reuniu com produtores de evento do município. A agenda de campanha do prefeitável desta quinta-feira ainda não estava disponível, mas é prevista a participação dele no debate organizado por uma TV local, marcado para às 20h., do Avante, aproveitou o dia para fazer gravações para a campanha na TV, programas de TV locais e para divulgação nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o candidato visitará o loteamento Nosso Sonho, em Olaria, às 14h, e à noite participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PROS, iniciou o dia de campanha com um café da manhã com lideranças comunitárias, depois ele fez visitas aos bairros Nova Suíça e Varginha e à noite se reuniu com lideranças do bairro Maringá, em Riograndina. Até o fechamento desta matéria a agenda do candidato desta quinta-feira ainda não estava disponível, mas existe a previsão de que ele participe do debate organizado pela TV local., do PSTU, iniciou o dia de campanha com um café da manhã com profissionais da indústria metalomecânica, em Córrego Dantas. Ainda pela manhã, o candidato visitou a Ceasa, em Conquista, e fez caminhada pelo bairro Barracão dos Mendes. Na parte da tarde, o prefeitável esteve em Centenário e Santa Cruz. Nesta quinta-feira, o prefeitável tem um café da manhã marcado com os profissionais da indústria do vestuário, em Olaria, às 6h30; caminhada pelo bairro de Olaria, às 8h30; caminhada pela Granja Spinelli, às 10h30; e visita ao bairro Vale dos Pinheiros, às 14h. À noite ele participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do Republicanos, concedeu uma entrevista para uma emissora de TV local pela manhã e, à tarde, visitou o bairro Perissê, seguindo depois para uma reunião com apoiadores no bairro Nova Suíça. Nesta quinta-feira, o candidato, que é vereador e está no exercício do cargo até o final do mandato este ano, estará na sessão da Câmara de Vereadores, às 9h, e depois tem programada a visita à lojas do bairro Olaria, às 11h; caminhada pelos bairros Cônego e Cascatinha, às 15h; e à noite participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PSD, aproveitou o dia para fazer gravações para a campanha na TV e divulgação nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o candidato tem como principal compromisso de campanha a participação no debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PMB, tirou a manhã para a produção de conteúdo para uma entrevista. À tarde, a prefeitável esteve em reunião com apoiadores e depois se dedicou a produção de conteúdo de vídeo para a campanha. Nesta quinta-feira, a candidata tem uma entrevista na Rádio Friburgo, às 11h, e à tarde irá prestar atendimento aos eleitores no Comitê Central, que fica na Rua José Eugênio Muller, 222, sala 208, no Centro. À noite a prefeitável participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local., do PSC, divulgou a agenda desta quinta-feira. Pela manhã, o candidato, que é vereador e está no exercício do cargo até o final do mandato este ano, estará na sessão da Câmara de Vereadores, às 9h. À tarde ele se reúne com lideranças, às 14h, e depois irá se dedicar a visitas e atendimento à população, não havendo sido divulgado o local. À noite o prefeitável participará do debate, marcado para às 20h, em uma emissora de TV local.