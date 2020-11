Nesta quinta-feira (5/11), a TV Cidade, emissora local de Nova Friburgo pelo sistema RCA, canal 8, promove um debate presencial com os candidatos à Prefeitura. No município são 16 candidatos e a maioria já confirmou presença na sabatina , marcada para, e que será transmitida também pelo canal do Youtube De acordo com as agendas do dia dos candidatos, a maioria encerrou as caminhadas e reuniões de campanha na parte da tarde para se preparar para o debate.Segundo a emissora, asaos candidatos junto com os convites para participar do debate, que será. A estimativa é de que o debate tenha uma duração máxima de quatro horas, os temas e ordem de apresentação e respostas serão sorteados durante a sabatina.Esse será o primeiro de dois debates organizados pela emissora. O próximo está marcado para a sexta-feira (13/11), também às 19h.