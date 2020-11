Por Paula Valviesse

Publicado 14/11/2020 15:00

Nova Friburgo é uma das principais cidades da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A cidade é a única do Brasil a ser fundada a partir de um decreto real. Em 2020, no dia 16 de maio, o município completou 202 anos, com uma população estimada em 191.158, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Com 151.502 eleitores aptos a votar, nas eleições deste ano a cidade é a que tem o maior número de candidatos à Prefeitura no Estado do Rio de Janeiro, sendo 16 pleiteantes. O número de prefeitáveis só fica próximo ao dos municípios de Itaguaí e Volta Redonda, que têm 15 partidos concorrendo ao cargo mais alto do Executivo.



Em Nova Friburgo, a indústria, a agricultura, o comércio e o turismo são as principais atividades econômicas do município. No setor industrial, destacam-se os polos metalmecânico e têxtil, sendo a cidade considerada a capital da moda íntima do Estado do Rio de Janeiro.



O comércio também é um setor muito forte. Sendo a principal cidade do centro-norte fluminense, o município é destino de compras dos moradores das 12 cidades vizinhas. Além de atrair pessoas de todo o Brasil que desejam comprar produtos do setor têxtil para revenda.



Perfil dos candidatos



Alexandre Cruz (Cidadania/ 23)



Alexandre Cruz, é o candidato da coligação “Zelando e Protegendo Nova Friburgo”, que inclui o Podemos, DEM e Solidariedade. Alexandre Cruz tem 49 anos, é casado e natural de Nova Friburgo. Iniciou a vida pública como diretor de bairros, em 1994. Foi eleito vereador em 2012, reeleito para o cargo em 2016, tendo assumido a presidência da Câmara neste último mandato. Para vice, a coligação traz o policial federal De Luca, do DEM.



André Montechiari (PRTB/ 28)



Com candidatura própria e sem coligações, o PRTB tem como candidato o empresário André Montechiari, de 43 anos. Casado e natural de Nova Friburgo, André se candidata pela primeira vez a um cargo público. Como administrador, abriu sua primeira empresa aos 16 anos e, aos 26, passou a trabalhar com tecidos, setor que atua até então. Para vice, André tem o apoio do também empresário Marcelo Sanglard.



Cacau Rezende (PV/ 43)



Cacau Rezende, de 70 anos, é o candidato do PV. Natural de Cantagalo, Cacau reside em Nova Friburgo há mais de 60 anos. Engenheiro civil, arquiteto e artista plástico, foi candidato a vereador nas eleições de 2004, 2012 e 2016 e concorre à prefeitura este ano tendo como vice o professor e jornalista Dib Curi.



Cláudio Damião (PSOL/ 50)



Cláudio Damião é o candidato na coligação “Construção Coletiva”, junto com o PCB. Casado, natural de Nova Friburgo, ele tem 59 anos e é bancário aposentado. Foi eleito vereador de Nova Friburgo nas eleições de 2008 e 2012 e ficou como suplente de Deputado Estadual, na eleição de 2014. Em 2016 concorreu ao cargo majoritário como vice-prefeito. Em 2020 foi escolhido para representar o PSOL, tendo como vice o comerciante Gustavo Caldeira.



Delegada Danielle Bessa (PSL/ 17)



A Delegada Danielle Bessa, de 49 anos, é a candidata na coligação “Nova Friburgo com Ordem e Progresso”, junto com o Patriota. Natural do Rio de Janeiro, mudou-se com a família para Nova Friburgo, onde foi delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e até ser escolhida como candidata do PSL, atuava também como Defensora Pública. Pela coligação, os partidos definiram o advogado Adalto Lomba como vice.



Dr. Arthur (Avante/ 70)



Com 30 anos, Dr. Arthur, é o mais jovem entre os candidatos ao cargo de prefeito nas eleições deste ano. Casado, natural de Nova Friburgo, ele é médico e foi diretor do Hospital Municipal Raul Sertã entre novembro de 2018 e maio de 2019, mas se candidata pela primeira vez a um cargo político. Na candidatura majoritária o Avante não fez coligação com outros partidos, tendo escolhido o empresário José Motta como vice.



Dr. Luis Fernando (PROS/ 90)



Na coligação “Nova Friburgo para Todos”, Dr. Luis Fernando, de 49 anos, é o candidato a prefeito. Médico e natural de Nova Friburgo, foi eleito vereador no município em 2012. Ele também foi diretor da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino em 2011 e Secretário Municipal de Saúde por nove meses, em 2014. Na coligação, que inclui os partidos PROS, PTB e DC, a vice é a técnica de contabilidade Cláudia Carvalho.



Hugo Moreno (PSTU/16)



O bancário, professor e historiador, Hugo Moreno, de 32 anos, é o candidato do PSTU. Casado e natural de Nova Friburgo, Hugo Moreno foi candidato a vereador, em 2012, e a prefeito, em 2016, pelo mesmo partido. Sem coligação, o partido indicou como vice Acácio Hermann.



Johnny Maycon (Republicanos/ 10)



Sem coligação, o Republicanos tem como candidato a prefeito Johnny Maycon, de 35 anos. Casado e natural de Nova Friburgo, Johnny Maycon é formado em Engenharia Mecânica e é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi eleito vereador em 2016 e agora concorre ao cargo de prefeito tendo como vice o empresário Serginho da Doce Mania.



Juvenal Condack (PSD/ 55)



Juvenal Condack, de 76 anos, é o candidato do PSD ao cargo majoritário, não havendo coligação. Natural de Nova Friburgo, ele é casado, formado em Ciências Contábeis e Administração, com pós-graduação em Turismo, atua como empresário e produtor rural, se candidatando pela primeira vez a um cargo político. Para vice o partido escolheu o médico Felipe Mafort.



Lucidarlen Novaes (PMB/ 35)



Sem coligação, o PMB lançou a candidatura de Lucidarlen Novaes, de 43 anos, ao cargo majoritário. Casada, natural de Nova Friburgo e formada em Biologia, com especialização em Vigilância Sanitária e Saúde, ela concorre pela primeira vez a um cargo político, tendo como vice o comerciante Carlos Maduro.



Mariozam da Rádio (PTC/ 36)



O locutor e comentarista de rádio, Mariozam da Rádio, de 55 anos, é o candidato do PTC. Casado, ele é natural de Nova Friburgo e concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2004, 2008 e 2012, tendo sido eleito suplente nas duas últimas. Sem coligação, como vice o partido escolheu a técnica em contabilidade Glayce Cardinot.



Renato Bravo (PP/ 11)



Tentando a reeleição, Renato Bravo, de 62 anos, é candidato na coligação “Nova Friburgo no Caminho para o Desenvolvimento”, que inclui o PP e o MDB. Casado, natural de Nova Friburgo e formado em Engenharia Civil, com especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a primeira eleição que participou foi em 2016, na qual foi eleito prefeito. Agora ele concorre ao cargo majoritário com o apoio do administrador Marcos Marins como vice.



Sérgio Louback (PSC/20)



Advogado, casado e natural de Nova Friburgo, Sérgio Louback, de 57 anos, é candidato na coligação “A Força da Família Friburguense”, que inclui os partidos PSC, PL e PSDB. Sérgio Louback foi candidato a vereador em 2012 e em 2016, além de ser eleito suplente no cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, cargo que exerceu entre março de 2019 e maio de 2020. Como vice, tem o apoio da empresária Marcia Carestiato.



Silvia Faltz (PT/ 13)



Silvia Faltz, de 43 anos, é candidata pelo PT. A comerciante concorre pela primeira vez a um cargo público, mas tem como experiência política a gestão da Associação de Moradores e Amigos de Lumiar (AMA Lumiar), da qual era presidente antes de apresentar a candidatura. Sem coligação, o partido escolheu o também comerciante Rogério Rocha como vice.



Wanderson Nogueira (PDT/ 12)



A coligação “Coragem para uma Nova Friburgo”, que inclui os partidos PDT e PSB, tem como candidato Wanderson Nogueira, de 39 anos. Professor e jornalista, Wanderson foi eleito vereador de Nova Friburgo em 2012, eleito Deputado Estadual, em 2014, e suplente de Deputado Estadual, em 2018. Pela coligação foi escolhido Gabriel Mafort como vice.