interditou na última semana cerca deque estão em umano bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro Paulino. Na última segunda-feira (16/11), a forte chuva que caiu na parte da no município afetou muito o distrito , ruas alagaram e foram registrados vários pequenos deslizamentos.Os imóveis interditados estão localizados nas ruas José Rodrigues Correia e Ercílio Guimarães. De acordo com a avaliação da Defesa Civil,em uma encosta alta que fica perto desses locais, por isso as famílias foram orientadas a deixar suas residências. Ainda de acordo com a Defesa Civil, são mais deExiste a possibilidade de que a fissura constatada pela Defesa Civil na encosta tenha sido causada por umem uma propriedade particular: “A pessoa, dona do local onde ocorreu o deslizamento, já foi notificada e na semana que vem novas conversas serão realizadas para iniciar o que deve ser feito relacionado à obras”, informou em nota a Prefeitura.Até que seja resolvida a situação, as famílias que tiveram que deixar seus imóveis forame, a partir desta segunda-feira (23/11), serão chamadas para resolver as questões relacionadas ao. Segundo a Prefeitura, também está sendo organizada a distribuição de kits de higiene e cestas básicas.Ainda de acordo com o administração, na última semana um ponto de apoio foi aberto no bairro, no entanto, os moradores optaram por ficar na casa de parentes.