Nesta segunda-feira (23/11), ae a equipe do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) realizaram um, onde várias casas foram interditadas na semana passada por conta do risco de deslizamento de uma encosta. Cerca de 70 imóveis localizados nas ruas José Rodrigues Correia e Erci Guimarães tinham sido interditados e os moradores ficaram desalojados . Agora, segundo a Defesa Civil, a média deque continuam interditadas é de 35, uma vez que o resultado do novo estudo permitiu a desinterdição quase completa da Rua Erci Guimarães e parte da Rua José Rodrigues Corrêa.No mapeamento, foi determinada a área de maior risco, caso ocorra o deslizamento de terra na localidade. Com isso, as famílias cujos imóveis estão localizados na área de impacto continuam desalojadas. Também nesta segunda-feira, a Prefeitura iniciou opara resolver as questões relacionadas aoDe acordo com o secretário de Defesa Civil, Robson Teixeira, a previsão do tempo para as próximas duas semanas segue come, na ocorrência desta situação, a orientação é procurar um lugar seguro, principalmente as pessoas que vivem em áreas de risco.Robson ainda orienta que qualquer eventual demanda relacionada a riscos, inclusive devido a chuva, opode ser acionado. Assim como, o, que também é um canal de comunicação em que a população pode se manter atualizada recebendo mensagens de alerta sobre possíveis ocorrências.