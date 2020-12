Por Paula Valviesse

Publicado 30/12/2020 15:24

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (29/12) a Lei Municipal 4.782/2020, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixa as despesas para o ano de 2021. De acordo com o documento, no próximo ano a estimativa de arrecadação do município gira em torno de R$ 559 milhões, sendo a despesa fixada no mesmo valor.



Contudo, quando comparados a estimativa de receita de 2020, os valores apresentam uma perda de aproximadamente R$ 18 milhões. Pela Lei Municipal 4.723/2019, a estimativa de receita para 2020 era de R$ 578.431.565,00, já para o exercício financeiro de 2021 esse valor caiu para R$ 559.720.136,81.



Do montante estabelecido para o próximo ano, aproximadamente R$ 344 milhões são referentes ao orçamento fiscal e R$ 215 para a seguridade social. Sendo estabelecida essa destinação, o documento ainda traz a informação de previsão de abertura de crédito suplementar, até o valor correspondente a 40% do orçamento, e quatro emendas modificativas, que estabelecem transferências de recursos entre secretarias.