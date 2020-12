Por O Dia

Publicado 30/12/2020 18:50

O prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, anunciou nesta quarta-feira (30/12) que assinou um memorando de intenção para aquisição de 30 mil doses de vacina com o Instituto Butantan. De acordo com o prefeito, esse é um legado que será deixado pela sua administração e os recursos para a compra do imunizante já estão disponíveis nos cofres públicos.



“Nós assinamos uma intenção de aquisição de doses de vacina de Covid-19 com o Instituto Butantan para a compra de 30 mil doses, nós fizemos uma economia, conseguimos administrar bem os recursos da Prefeitura e temos recursos deixados que vamos fazer com que sejam utilizados na compra da vacina”, afirmou Bravo.



O documento foi assinado pelo prefeito e pelo diretor-presidente da Fundação Butantan, Rui Curi. A intenção de compra é uma forma de acelerar a aquisição da Coronavac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, quando houver liberação de uso.

Até o momento, nenhuma vacina contra a Covid-19 tem autorização da Anvisa para uso e o imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac está na terceira fase de testes.