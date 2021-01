Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:04

A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo definiu nesta segunda-feira (4/01) os cargos da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022 na sessão presidida pelo vereador Jânio (DC), por ser o parlamentar mais velho. Com 14 votos, assume a presidência do Legislativo o vereador reeleito Wellington Moreira (PSL), que concorreu ao cargo com o vereador Marcinho (Republicanos). A sessão, iniciada às 10h, teve duração de 2h20.



Seguindo a votação, a Mesa Diretora ficou composta tendo Joelson do Pote (PDT), como 1º vice-presidente; Professor André (PL), como 2º vice-presidente; José Carlos Schuvalwb (PRTB), como 1ª secretário; e Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP), como 2ª secretária.



A eleição da mesa se deu de cargo a cargo, por votação de todos os parlamentares nos inscritos e não por chapa, seguindo um artigo do Regimento Interno da Câmara de Nova Friburgo, não havendo a necessidade de formação dos blocos partidários. Essa decisão também foi aprovada pela maioria dos 21 vereadores.



Maiara Felicio (PT), solicitou a cadeira de 1ª secretária, conforme previsto no Regimento Interno da Câmara, em seu artigo 10, parágrafo 1º, por ser minoria partidária, mas como a votação foi realizada cargo a cargo, perdeu a eleição para o vereador José Carlos Schualwb (PRTB). A sessão chegou a ser interrompida para que fosse feita uma consulta dos procedimentos anteriores da Casa e, nas palavras da vereadora Maiara Felícia, poderá haver uma solicitação de revisão da decisão, sendo inclusive colocada em ata a solicitação da vereadora.



No município, dos 21 eleitos, 10 eram candidatos a reeleição: Marcinho (Republicanos); Joelson do Pote (PDT); Zezinho do Caminhão (PSB); Carlinhos do Kiko (PROS); Christiano Huguenin (MDB); Janio (DC); Isaque Demani (PP); Cascão do Povo (Patriota); Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP); e Wellington Moreira (PSL).



Sete nomes assumiram o primeiro mandato, tendo concorrido pela primeira vez a um cargo político: Dirceu Tardem (PSB); Angelo Gaguinho (DC); Claudio Leandro (PL); Maiara Felicio (PT); Repórter Maicon Queiroz (PSC); Max Bill (Avante); e Walace Piran (PSDB).



Já os últimos quatro nomes já concorreram em eleições passadas ao cargo de vereador, tendo todos sido eleitos suplentes: Priscilla Pitta (Cidadania), foi candidata em 2012 e 2012; Professor André (PL), foi candidato em 2012 e 2016; José Roberto Pacheco Folly (PSC), foi candidato em 2016; e José Carlos Schualwb (PRTB), foi candidato em 2012.



Ao concluir a eleição da Mesa Diretora, o vereador Jânio renunciou à presidência da sessão em favor do novo presidente, Wellington Moreira, para que o mesmo discursasse: “Estou na vida pública há mais de 29 anos e aprendi que caráter e honestidade não precisam ser gritados aos quatro cantos. Na vida pública nós temos a verdade, a mentira, o lado do bem e o lado do mal. O tempo é o senhor da razão. è a conduta que mostra o caráter de cada um, estamos em uma democracia e por isso coloquei meu nome para ser presidente desta Casa”, afirmou o vereador, citando possíveis ameaças e intimidações que ele deixou em aberto como se tivessem ocorrido em função da eleição para a Mesa Diretora.