, se reuniu nesta segunda-feira (4/12) com o seu. O primeiro encontro de trabalho convocado pelo prefeito foi realizado em seu gabinete, na sede da Prefeitura, e teve como objetivoa serem priorizadas pela Gestão Municipal.Em suas redes sociais, Johnny Maycon destacou a importância do encontro para uma, tendo como meta atender da melhor maneira possível a população friburguense: “O desafio é gigante, a estrutura é muito deficitária, os procedimentos são viciados e inexiste qualquer espécie de legado e planejamento. Por isso, escolhemos uma equipe técnica, jovem e íntegra, para trazer a municipalidade ao século XXI e fazer uma gestão séria e transparente”.Eleito prefeito de Nova Friburgo com 22.777 votos, Johnny Maycon (Republicanos), e seu vice, Serginho da Doce Mania, deram posse ao time de secretários que compõem a nova gestão na sexta-feira, 1º de janeiro, quando também foram empossados pela Câmara de Vereadores, em cerimônia realizada no Teatro Municipal, no Suspiro.