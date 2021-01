Prefeito Johnny Maycon com a nova secretária de Saúde, Nicole Ribeiro Lessa Cipriano, e seu antecessor, Marcelo Murta Divulgação

A Prefeitura deemitiu um comunicado no início da noite desta quinta-feira (07/01) sobre aanunciada pela nova gestão. O, escolhido anteriormente pelo prefeito Johnny Maycon para assumir as secretarias de Saúde e de Políticas Sobre Drogas, não continuará à frente das pastas, sendoDe acordo com a nota, Marcelo Murta continuará assessorando tecnicamente o governo, principalmente na busca por recursos para a Saúde. Sobre a troca, a Prefeitura ainda ressaltou que, como o Executivo ainda não recebeu o certificado digital por parte da Receita Federal para que sejam feitas as publicações do Diário Oficial Eletrônico, a nomeação do secretário ainda não havia sido feita Sobre o tempo que esteve à frente das pastas, Marcelo Murta também destacou que: “Agradeço a confiança. Nós trabalhamos realmente dia e noite para ajudar a Saúde de Nova Friburgo de forma voluntária. Nessa nova missão de assessorar tecnicamente o gabinete do prefeito nas questões de Saúde, continuaremos ajudando a enfermeira Nicole, que já fazia parte da nossa equipe, junto ao Hospital Municipal Raul Sertã. Ficamos muito felizes de ter uma servidora concursada, uma enfermeira altamente capaz, professora de enfermagem, nessa função”, discursou Murta.