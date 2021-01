A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na última quarta-feira (14/01) um decreto que trata sobre a volta às aulas presenciais no município e cria um grupo de trabalho, que será gerido pela Secretaria de Educação, que irá atualizar o plano de retomada. Em seguida, o município enfatizou que com o novo decreto, a administração pública coloca como prioritária a discussão das ações e políticas públicas relacionadas à Educação. Sobre as duas questões, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE) e o Sindicato dos Professores do Ensino Privado (SINPRO), publicaram neste sábado (16/01), umaafirmando que o “essencial é a vida”.De acordo com a nota, o anúncio da Prefeitura de tratar a Educação como “atividade essencial” é vista pelos sindicatos como “de caráter economicista que facilitaria bastante o retorno apressado das atividades presenciais”. A nota aindapor parte da administração pública municipal e a atualem Nova Friburgo, estando a cidade ainda na Bandeira Vermelha, estágio considerado de risco alto.“Em um momento em que as contaminações e mortes se multiplicam pelo município, pelo estado do RJ e pelo Brasil (com destaque para Manaus) sem que haja um plano efetivo de vacinação, causa-nos estranheza que a prioridade de determinados setores da classe média friburguense seja atacar bases fundamentais da saúde pública e, indiretamente, tentar jogar a sociedade contra os profissionais de educação, ao invés de pressionar autoridades públicas em favor de direitos coletivos básicos como a vacina, o auxílio emergencial e o fortalecimento do SUS em meio à pandemia”, diz a nota.Além disso, os sindicatos usam o documento paracom todas as entidades que representam a Educação. Nesse ponto, segundo o diretor de Comunicação do SEPE, Pedro Monnerat, destaca-se a ausência de um representante do sindicato na última reunião realizada na sede do executivo antes da publicação do decreto e também a necessidade de um posicionamento por parte do governo quanto às pautas apresentadas por meio e de ofício.“Requeremos ainda que o prefeito Johnny Maycon abra canais de diálogo com todas as entidades que representam a Educação, buscando atender reivindicações que vêm de longa data e deixando de lado o exclusivismo com que tem beneficiado determinados setores. Reiteramos nossa expectativa de que o Prefeito tenha com o funcionalismo público e com a sociedade a mesma atenção que demonstrava quando vereador e durante a mais recente campanha eleitoral”, consta na nota.No dia 4 de janeiro, primeiro dia útil após a posse do prefeito Johnny Maycon, o SEPE encaminhou ao Executivo um ofício no qual constam reivindicações gerais da Educação. Entre as pautas estão: cumprimento, na integralidade, do “Plano de Retomada das Aulas Presenciais no Território de Nova Friburgo” conforme o Decreto Nº 814/2020; respeito e prioridade absolutas à integridade física, mental e sanitária dos profissionais de educação; reajuste salarial com pagamento retroativo; encaminhamento à Câmara dos Vereadores do Projeto de Lei do Plano de Carreira do Apoio; entre outras.O mesmo ofício foi entregue também ao presidente da Câmara de Vereadores, Wellington Moreira, no dia 6 deste mês.“É inadmissível que o ofício enviado pelo SEPE em 04/01 esteja até agora ignorado enquanto o documento para rediscutir o Plano de Retomada nos chegou menos de 24 horas após o decreto que o justifica”, reforça a nota conjunta.