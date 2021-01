A Prefeitura de Duas Barras confirmou, por meio de nota oficial, emitida nesta segunda-feira (25/01), que o prefeito do município, Dr. Fabricio Luiz Lima Ayres (MDB), de 50 anos, testou positivo para a Covid-19 e encontra-se internado para tratamento em Nova Friburgo. Em agosto do ano passado, o então prefeito do município, Luiz Carlos Botelho Lutterbach (PP), morreu por complicações da doença De acordo com a nota, o chefe do Executivo, que também é médico, esteve exposto a locais com grande risco de contágio, tendo então contraído a doença e desenvolvido sintomas, que levaram à necessidade de internação.Além da confirmação, a nota traz ainda uma mensagem do Dr. Fabrício para a população de Duas Barras: "Povo bibarrense do meu coração, quem vos fala é Dr. Fabricio, quero comunicar que, apesar das dificuldades respiratórias, estou bem e pretendo me restabelecer o mais breve possível. Por enquanto, é preciso cuidado. Agradeço as orações e tenho certeza que minha equipe estará trabalhando pelo melhor, durante esse período”.Diante da probabilidade de que o tratamento se estenda por prazo superior a 15 dias, um pedido de licenciamento será enviado à Câmara.