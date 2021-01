A Prefeitura derecebeu na tarde desta segunda-feira (25/01) as primeiras doses da vacina, encaminhadas pelo Governo do Estado, conforme distribuição estabelecida pelo Ministério da Saúde. O município recebeudo imunizante, que foi buscado por uma comitiva da subsecretaria de Vigilância em Saúde, na cidade vizinha de Cordeiro, de onde partiu a distribuição para as demais cidades do Centro-Norte Fluminense.Como são poucas doses, o plano de vacinação continua o mesmo adotado para a aplicação da vacina CoronaVac, cujas 4.030 doses chegaram no município no último dia 19 , para imunização o público-alvo, formado por profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos e deficientes físicos moradores de instituições de longa permanência.Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna,na cidade (828 profissionais de saúde e 239 asilados) e serão aplicadas todas as doses dessa vacina de uma só vez, assim como está sendo feita com a CoronaVac: “A previsão é de que esta etapa da vacinação do público-alvo acabe esta semana em nosso município”, explica.