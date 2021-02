A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo informou nesta sexta-feira (12/02) que foram concluídas as investigações do. De acordo com a especializada, uma mulher foi indiciada por injúria racial e o procedimento foi remetido ao Ministério Público.Maiara Felício (PT), de 26 anos, foi a vereadora mais votada de Nova Friburgo, com 1.870 votos nas Eleições 2020. No sábado (06/02), a parlamentar usou as redes sociais para publicar seu posicionamento no plenário sobre o retorno das aulas presenciais no município e a publicação recebeu várias curtidas e comentários, entre eles alguns comentários criminosos e racistas