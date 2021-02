Por O Dia

Publicado 19/02/2021 19:52

A Prefeitura de Nova Friburgo informou nesta sexta-feira (19/02), que depois de duas semanas na segunda fase de maior flexibilidade, a partir da próxima segunda-feira, 22 de fevereiro, o município entrará na Bandeira Laranja. A medida irá vigorar até o domingo, 28 de fevereiro.



Confira como fica o funcionamento das atividades econômicas no município na Bandeira Laranja, de acordo com as novas medidas expedidas pelo Poder Executivo no dia 19 de janeiro:



Indústrias - podem funcionar com 60% da capacidade;

Comércios e Serviços - podem funcionar das 10h às 19h, de segunda-feira à sábado, mantendo a proporção de atendimento de um cliente por funcionário;

Bares - podem funcionar das 7h às 19h, com até 30% da capacidade;

Restaurante e lanchonetes - podem funcionar das 7h às 23h, com 40% da capacidade;

Shoppings centers - podem funcionar das 10h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Hotéis e pousadas - hospedagens estão agora permitidas em até 60% da capacidade;

Atividades turísticas - estão autorizadas as atividades turísticas, de visitação coletiva;

Feirinha e ambulantes - estão autorizados a exercer as atividades das 7h às 22h;

Salas de cinema - volta a estar proibido o funcionamento na Bandeira Laranja.

Instituições religiosas - podem funcionar com até 60% da capacidade;

Academias e atividades esportivas individuais - podem funcionar com até 60% da capacidade;

Transporte coletivo - entre 6h e 10h e entre 17h e 20h de maneira integral e com 30% da capacidade nos demais horários.