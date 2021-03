Por O Dia

Publicado 09/03/2021 18:52

A Câmara de Nova Friburgo concluiu nesta terça-feira (9/03) a identificação dos veículos oficiais, com a colocação de adesivos nas portas de todos os carros da frota, a fim de facilitar a identificação e coibir o uso dos veículos para outros fins, que não sejam os previstos na legislação.



Segundo o presidente do Legislativo, vereador Wellington Moreira (PSL), essa é uma medida de transparência, que “visa moralizar o uso dos carros oficiais tornando mais fácil a fiscalização por parte de qualquer cidadão. Com essa identificação, todos saberão onde e quando os carros trafegam, coibindo o uso para outros fins que não os previstos pela legislação. O cidadão paga seu imposto e tem o direito de saber como o dinheiro público está sendo usado”, ressalta o presidente.



O presidente afirmou ainda que não comprará carros novos e determinou ainda que cada veículo seja usado por dois gabinetes: “A época não permite que um poder público gaste além do que é necessário, o momento exige outras prioridades. Os carros oficiais seguem parados no pátio da casa, só sendo liberados depois de passarem por rigorosa revisão”.