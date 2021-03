Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo abriu na última segunda-feira anunciou (15/03) o cadastramento on-line para os profissionais da área da Saúde que ainda não foram vacinados contra a Covid-19. Segundo a Secretaria, o cadastro encerra nesta sexta-feira (19/03) e tem como objetivo gerar informações que possam auxiliar no planejamento e no cronograma de vacinação deste grupo prioritário, de acordo com o recebimento de novas doses.

Para efetuar o cadastro, os profissionais precisam acessar o link do formulário disponibilizado pela Secretaria de Saúde e informar nome completo, CPF, número do Cartão do SUS (CNS), cargo e função desempenhada, número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), Carteira do Conselho ou órgão de classe.

No ato da vacinação será necessário apresentação do CPF, CNS, CNES do estabelecimento a que está vinculado. No caso de cuidadores, será necessário apresentação de declaração assinada pelo cuidador e seu empregador comprovando o exercício da profissão.