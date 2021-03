Por O Dia

Publicado 21/03/2021 19:32

Na última quinta-feira (18/03), Nova Friburgo recebeu mais 4.670 doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, informa nova etapa no cronograma de vacinação do público-alvo no município. A vacinação acontecerá nas próximas segunda (22/03) e terça-feira (23/03) para idosos com idade entre 76 e 78 anos.



Na segunda e na terça, das 10h às 15h, a vacinação acontece no Posto de Saúde Sílvio Henrique Braune, no Suspiro; Tunney Kassuga, em Olaria; Waldir Costa, em Conselheiro Paulino; e Ariosto Bento de Mello, no Cordoeira.

Somente na segunda-feira, das das 9h às 12h, serão aplicadas doses do imunizante nos pontos de vacinação nas localidades: Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Terra Nova; Olaria (I, II e III); e São Geraldo.

Na terça-feira, das 9h às 12h, a vacinação acontece nos pontos de vacinação nas localidades: Lumiar; São Pedro da Serra; Vargem Alta; Stucky; Varginha; Mury; Rio Bonito; e São Geraldo.

A estimativa da Secretaria de Saúde é de imunizar cerca de 2,5 mil pessoas entre 76 e 78 anos, que fazem parte dessa nova etapa. Esse número corresponde ao cadastro preenchido previamente pelas pessoas no site da prefeitura, por telefone ou presencialmente nas unidades de saúde.

De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, do quantitativo de vacinas recebido pelo município na última semana, 2.670 são destinadas à primeira dose e 2.090 à segunda dose.