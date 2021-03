Por O Dia

Publicado 22/03/2021 19:16

A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta segunda-feira (22/03) sobre intervenções que serão realizadas no Sistema Rio Grande de Cima e também em São Pedro da Serra, que podem refletir no abastecimento de água dos bairros atendidos por essas estações.



Na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande de Cima, haverá paralisação para manutenção nesta terça-feira (24/03), das 8h às 11h, no sistema de pára-raios da subestação de energia elétrica.



Na Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro da Serra, o sistema de abastecimento do distrito de São Pedro da Serra terá a distribuição de água reduzida, devido às obras de melhoria entre os dias 24 e 27.



Em caso de mau tempo, a atividade será remarcada. A concessionária solicita aos moradores dos bairros atendidos pelo sistema que façam uso consciente da água antes e durante o período da intervenção.



Em casos pontuais de desabastecimento, a concessionária disponibiliza carros-pipa, que podem ser solicitados pelo WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site, ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).



Confira os bairros atendidos pela ETA Rio Grande Cima:

Alto da Chácara; Girassol; Bairro Suíço; Belmonte; Bom Jesus; Braunes; Canto do Riacho; Centro; Chácara do Paraíso; Conselheiro Paulino; Córrego D'antas; Duas Pedras; Fazenda da Lage; Floresta; Granja Mimosa; Granja Spinelli; Jacina; Jardim Califórnia; Jardim Marajói; Jardim Ouro Preto; Jardinlândia; Lagoa Seca; Lagoinha; Lazareto; Loteamento do Barão; Morro dos Maias; Nilo Martins; Nova Esperança; Nova Suíça; Paissandu; Parque das Flores; Parque Seriemas; Parque Maria Tereza; Parque São Clemente; Prado; Rio Grande de Cima; Riograndina; Rivo Torto; Rosa Branca; Rui Sanglard; Santa Bernadete; Santa Inês; Santo André; São Cristóvão; São Geraldo; São Jorge; Solares; Suspiro; Tio Dongo; Vale das Rosas; Vale do Sol; Vale dos Pinheiros; Vila Amélia; Vila Nova; Village; Vale da Montanha; Terra Nova; e Sistema Amparo.