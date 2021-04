A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado sobre a realização de uma transmissão ao vivo no Facebook , nesta quinta-feira (1/04), às 19h, para falar sobre a situação da pandemia no município. De acordo com a assessoria, o prefeito Johnny Maycon, a secretária de Saúde, Nicole Lessa, e a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braz Penna, vão participar da live.