Publicado 05/04/2021 15:53

Com o feriadão estabelecido pelo Governo do Estado na semana passada como medida de enfrentamento à pandemia e a entrada em vigor nesta segunda-feira (5/04) da Bandeira Roxa em Nova Friburgo, que estabelece o funcionamento somente de atividades essenciais no município, os empresários friburguenses se reuniram em um grupo chamado movimento “Mais Comércio” e chegaram a levantar hipóteses sobre a abertura dos estabelecimentos mesmo essa ação indo contra o Decreto Municipal.

Buscando soluções para os setores que representa, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf) promoveu uma reunião on-line na manhã desta segunda-feira, com participação de cerca de 70 empresários de diversos segmentos e que participam do movimento “Mais Comércio” para tratar dessa questão da abertura forçada do comércio, sendo solicitado ao Executivo uma revisão do regramento para as atividades comerciais durante a Bandeira Roxa.

O presidente da Acianf, Júlio Cordeiro, iniciou a reunião salientando ações promovidas pela entidade, para reduzir impactos causados pela pandemia, desde março de 2020 e importantes articulações para promover os interesses de seus 1.600 associados, inclusive junto ao poder público. De acordo com o presidente, é muito delicado, neste momento, separar serviços essenciais e não essenciais, já que todos passam pela mesma dificuldade.

Além disso, Júlio Cordeiro fez um apelo a todos os presentes, para que não realizem a abertura de seus estabelecimentos, aguardem o posicionamento da Prefeitura e também advertiu sobre os riscos da abertura forçada das empresas, contrariando a lei, como a cassação do alvará de funcionamento, multas e até mesmo uma possível reação negativa por parte da população, pelo descumprimento do decreto.

Alguns comerciantes presentes apoiaram a decisão da entidade e garantiram que vão aguardar o posicionamento oficial da prefeitura, acreditando que a conversa ponderada é o melhor caminho para a solução.

A Acianf entende que a dimensão do movimento “Mais Comércio” contribuiu muito para que o prefeito antecipasse as decisões e convocasse uma reunião excepcional com o Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE), que está prevista para às 17h desta segunda-feira, provavelmente para tratar do novo regramento da bandeira. Com isso fica a orientação de que os empresário do movimento aguardem um período de 72 horas para que a Prefeitura emita um comunicado oficial.

Vale destacar que o posicionamento da Acianf é contrário ao fechamento total do comércio, e a mesma almeja que através do diálogo com a prefeitura, os estabelecimentos sejam reabertos, com novos regramentos de horário e medidas de prevenção severas, resultando numa diminuição do movimento de pessoas nas ruas.